Их уже нет среди живых: как выглядели первые победители Евровидения и как сложилась их жизнь после конкурса

Песенный конкурс Евровидение, который стартовал в 1956 году, подарил Европе не только новый формат музыкального соперничества, но и первых звезд, ставших символами целой эпохи. Их голоса впервые прозвучали на международной сцене, заложив традицию, которая живет уже почти 70 лет.

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Однако самых первых победителей больше нет в живых. Как выглядели артисты, которые одерживали победу на Евровидении в 1950/60-х годах, и как сложилась их судьба после триумфа – рассказывает OBOZ.UA далее.

Лиз Ассия (1956, Швейцария)

Швейцарская певица Лиз Ассия, рожденная как Роза-Мина Шерер, стала первой в истории победительницей Евровидения с песней Refrain. К сцене она пришла из танца, а после Второй мировой войны получила популярность в Германии. Ассия несколько раз возвращалась на сцену даже в преклонном возрасте, участвовала в национальных отборах и пела на народных фестивалях. В последние годы жизни жила в Каннах. Умерла в 2018 году в возрасте 94 лет.

Корри Броккен (1957, Нидерланды)

Нидерландская исполнительница Корри Броккен победила в 1957 году с песней Net als toen. Интересно, что год спустя она разделила последнее место, став единственной участницей в истории Евровидения, которая имела как первое, так и последнее места в разные годы. После завершения музыкальной карьеры Броккен стала судьей, написала мемуары и получила несколько музыкальных наград. Умерла в 2016 году в возрасте 83 лет.

Андре Клаво (1958, Франция)

Француз Андре Клаво победил на Евровидении 1958 года с лирической композицией Dors, mon amour. Он был не только популярным певцом, но и актером, снимался в фильмах вместе с Луи де Фюнесом. Его очаровательный голос и романтический имидж покорили сердца публики. Клаво ушел из жизни в 2003 году.

Тедди Схолтен (1959, Нидерланды)

Тедди Схолтен победила с песней Een beetje, которая символизировала надежду и легкость после тяжелых лет. Она много выступала на телевидении, гастролировала в США и стала первой из нидерландских артистов, которая имела популярность за океаном. Ее песня после Евровидения была записана на пяти языках. Умерла певица в 2010 году в 83-летнем возрасте.

Жаклин Буайер (1961, Франция)

Француз Жан-Клод Паскаль, представлявший Люксембург, победил на Евровидении 1961 года с композицией Nous Les Amoureux. Его карьера охватывала музыку, кино и литературу. В 1981 году он еще раз вышел на сцену Евровидения, но уже без такого успеха. Был известен своей сдержанностью в отношении личной жизни, хотя после смерти стало известно о его гомосексуальности. Умер в 1992 году, похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.

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