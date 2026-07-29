Игорь Кондратюк публично подколол нового ведущего "Караоке на Майдане" и получил резкий ответ

Новый ведущий легендарного шоу "Караоке на Майдане" ХАС (Назар Хассан) стал героем забавной словесной перепалки с многолетним лицом проекта – продюсером Игорем Кондратюком. Во время съемок нового выпуска певец продемонстрировал обновленный имидж, однако вместо комплиментов услышал шутку от своего предшественника.

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Этот момент попал во влог колориста Ивана Морозова. Перед камерами ХАС показал свежую покраску волос и с улыбкой сначала отметил: "И я немного изменился".

В этот момент его перебил Игорь Кондратюк, который решил пошутить над новым образом артиста.

"Вообще-то я думал, что ты должен был стать блондином. По-моему, у твоего мастера было очень мало краски. Или твоя мама была рядом и говорила: "Я вас покрашу!" – подколол Кондратюк.

После этого продюсер обратился непосредственно к колористу: "Иван, привет. А ты не мог бы сделать его белее?"

Однако мастер не растерялся и мгновенно нашел остроумный ответ, который вызвал смех у присутствующих. Он тонко подколол Кондратюка, намекнув на его седину.

"Мог, но очень хотел повторить ваш цвет волос", – сказал Морозов.

После шуток ХАС вернулся к разговору об изменении имиджа и признался, что раньше уже экспериментировал с внешностью, но не настолько профессионально.

"Честно говоря, когда я был подростком, то был и фиолетовым, и розовым... Но тогда это было непрофессионально. А это был первый раз в моей жизни, когда я стал чуть белее профессионально. Это уже можно считать, что я обесцветился?" – поинтересовался ведущий.

На это колорист ответил: "Да, почти 70% блонда. Ты уже почти блондин".

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