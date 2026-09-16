"Идеальный герой – покойник": Каменских выдала порцию псевдофилософии после скандала с кистой и разделась, чтобы вновь привлечь внимание

Скандальная певица Настя Каменских после резонансного интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой решила объяснить свою позицию по поводу критики в адрес ее "кисты" из-за языка и заявила, что не собирается менять сказанное, даже если это кому-то не нравится. Певица, которая по-прежнему говорит по-русски, назвала честность якобы единственным способом "остаться человеком" и заявила, что готова ошибаться и противоречить самой себе.

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Свои размышления артистка опубликовала в Instagram. Параллельно Каменских продолжила привлекать к себе внимание откровенными кадрами, на которых появилась обнаженной в ванной. Новый пост появился после того, как украинцы уже около недели подшучивают над ее объяснением о "кисте", которая, по словам певицы, как следствие психосоматики возникла в период ее перехода на украинский язык.

По ее словам, говорить правду о себе невыгодно с точки зрения шоу-бизнеса, если цель человека – нравиться аудитории: "Правда – отвратительный контент и хреновый сторителлинг. Это противоречит законам шоу-бизнеса. Никогда не говорите о себе правду, если ваша задача – понравиться".

В то же время Каменских считает, что отказ от стремления всем угодить – едва ли не единственный способ оставаться собой. Она также сказала, что не задумывается о том, кому должна понравиться ее позиция, когда соглашается на интервью.

"Если я захочу сделать себе рекламу, я куплю себе большой баннер. Если я захочу, чтобы меня все любили, я буду молчать. От людей нам нужна только та честность, которая совпадает с нашими ожиданиями", – сказала артистка.

В частности, она размышляла о ненависти и даже заявила, что "идеальным героем" для общества является покойник, поскольку он уже не может ошибиться или стать неудобным.

"Идеальный герой для любого общества – это покойник. Он не меняется, не огрешается и не бывает неудобным. Хочешь абсолютной безусловной любви? Перестань существовать", – заявила Каменских.

По ее словам, она готова менять свое мнение и признавать собственные ошибки, но, похоже, не в этот раз.

"Я буду менять мнение, ошибаться и, наверное, еще что-нибудь там наговорю, но есть одна вещь, которую я абсолютно точно не хочу менять. Мне очень нравится жить. Нравится. Наверное, даже сильнее, чем нравится", – подытожила она.

Напомним, поводом для общественной критики стало скандальное интервью Каменских и Потапа у Екатерины Гордеевой. Певица рассказала, что после начала полномасштабной войны публично перешла на украинский язык и около полугода общалась на нем. По ее словам, впоследствии у нее возникла киста, из-за которой она потеряла голос и была вынуждена переносить концерты.

После этого, как утверждала Каменских, она обратилась к психологу. Тот якобы посоветовал ей вернуться к русскому языку, объяснив проблемы со здоровьем психосоматикой. Именно эта часть интервью стала поводом для многочисленных мемов в Threads: пользователи шутили, что "киста" появилась именно из-за украинского языка.

На этот раз в комментариях к посту Каменских также нашлись как сторонники артистки, так и те, кто не принял ее объяснения. Один из пользователей обратил внимание на ответственность публичного человека, представляющего Украину перед широкой аудиторией.

"Настя, ты – публичная личность, представляющая Украину в мире. Ты получила от этой страны образование, признание и любовь миллионов людей. Именно поэтому твои слова имеют особый вес и ответственность", – говорится в комментарии.

В частности, ей указали, что главной темой интервью была не киста, а ее готовность работать за деньги, а также высмеяли новые "философские" размышления.

"Ключевым моментом в том интервью была не киста, а признание в том, что "за деньги" готова болтать любую чепуху", – написал один из комментаторов.

"Киста, похоже, еще не прошла, а наоборот – загноилась", – добавил другой.

Также под постом Каменских спрашивали, не написал ли текст ИИ, и призывали "иногда все-таки включать мозг". Еще один комментатор иронично поинтересовался, или "от испанского языка кисты не было".

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