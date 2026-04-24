Легендарный украинский ведущий Николай Луценко раскрыл, что ранее один из самых ярых рупоров российской пропаганды Дмитрий Киселев имел кардинально другую позицию и ценности. В прошлом пропагандист был неким адептом европейского стиля жизни, более того, охотно приглашал украинских коллег на частные вечеринки.

Как вспомнил Луценко, тогда российский ведущий казался ему довольно демократичным человеком, однако война показала, что все было совсем не так. Об этом звезда украинского телевидения рассказал в интервью для РБК-Украина LIFE.

"Я помню его (Дмитрия Киселева. – Ред.) молодым. Тогда Киев был такой заскорузлый. Здесь, как говорят, хуторянство было на телевидении. А там, в Москве, такие классные идеи. Он был корреспондентом в Финляндии. Он был таким инфлюенсером западного стиля жизни, одевался модно. Такая манера у него была в западном стиле", – поделился ведущий.

По словам Николая Луценко, в свое время Дмитрий Киселев не скупился на комплименты его работе. Будущий рупор российской пропаганды говорил, что в мире не видел лучшей программы, чем та, которую создавал легенда украинского ТВ. В прошлом Киселев относился положительно не только к Луценко, но и другим коллегам украинцам, поэтому даже пригласил их на свой день рождения в Конча-Заспу.

"Весь наш коллектив был у него в гостях. Он прекрасный хозяин. Сказал не приносить никаких подарков, разве что только диски с джазом. У меня как раз был классный диск, так я ему подарил. Всем так понравилось, он такой демократичный был. И вдруг такое чмо!", – эмоционально отметил автор "Миколиної погоди".

Как признался Николай Луценко, он никак не ожидал, что Киселев начнет делать абсурдные заявления против Украины и поддерживать политику Кремля. Большая война, по его словам, просто размыла все моральные ценности россиян, важную роль в чем сыграли деньги.

"Это все за деньги! И к гадалке не ходи. Они не глупые люди. Предложили ему такую большую сумму, что он подумал: "Так и пусть. Золотой ключик будет в кармане, а потом как-то "выплыву", – высказался ведущий.

Напомним, что Дмитрий Киселев уже поплатился за поддержку войны РФ против Украины. В 2024 году Высший антикоррупционный суд конфисковал активы пропагандиста в пользу государства. В управление Фонда госимущества перешли: корпоративные права в компаниях "Клуб Сковорода" и "Промо.Юей", которые занимались организацией фестиваля Jazz Koktebel.

А в 2025 году Служба безопасности Украины задокументировала ряд новых преступлений Киселева и заочно сообщила о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

