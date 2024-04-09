Активы кремлевского пропагандиста Киселева передали Фонду госимущества: названы компании

В управление Фонда госимущества Украины поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева. В частности, в двух компаниях.

Об этом сообщил председатель Фонда Виталий Коваль. Он отметил, что речь идет о:

"Клуб Сковорода";

"Промо.Юэй".

"Обе компании занимались организацией фестиваля Jazz Koktebel. 4 марта Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы "журналиста" в пользу государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметил он, Фонд также получил права на рынок в Херсонской области, "принадлежавший местному сепаратисту Георгию Каленову". А также компанию "Атлантис – ПАК Украина":

являющуюся дочерним предприятием фырмы "Пентопак" – также недавно переданной в управление Фонда;

конечный бенефициарный собственником которой является гражданка РФ.

"Имущество оккупантов, коллаборантов и врагов Украины должно работать в пользу страны. Ведь все средства от реализации таких активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", – отметил Коваль.

Украина продаст элитный Maybach Медведчука

В то же время, Украина выставила на аукцион элитный автомобиль Maybach и 20 коллекционные часов коллаборанта Виктора Медведчука. Среди интересных лотов – часы с портретом супруги Медведчука Оксаной Марченко и с изображением Кремля.

Как сообщили в агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА), авто находится в исправном техническом состоянии (аккумулятор заряжен, двигатель работает). Ориентировочный пробег 81 312 км). Владельцем авто 2003 года выпуска является ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур".

Все продажи арестованного имущества осуществляются на платформе "Прозорро.Продажи". Уже определены сроки проведения конкурсного отбора для юридических лиц, которые будут осуществлять реализацию арестованных активов:

заявки от потенциальных продавцов принимаются до 19 апреля;

результаты конкурса будут объявлены 25 апреля а заседании Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов.

Как сообщал OBOZ.UA, обвиняемый в госизмене Медведчук уже после попадания в РФ в результате обмена на пленных защитников Мариуполя приобрел новую скоростную яхту. Стоимость судна оценивается почти в 9,6 млн долларов.

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