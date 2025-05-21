СБУ сообщила о новом подозрении российскому пропагандисту Киселеву

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые преступления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и заочно сообщили ему о дополнительном подозрении. Отмечается, что сторонник диктатора Владимира Путина продвигает идеи вооруженной агрессии России, призывает к захвату украинской территории и оправдывает военные преступления, совершенные войсками РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ 21 мая. Стоит подчеркнуть, что это не первые преступления Киселева.

Известно, что фигурант является частью медиапула Путина, благодаря чему продолжает занимать должность ведущего одного из ключевых инструментов кремлевской пропаганды – программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". В частности, Киселев систематически распространяет дезинформацию о внутренней ситуации в Украине и ее внешней политике.

Он публично оправдывает вооруженную агрессию РФ, призывает к свержению конституционного строя Украины и поддерживает идеи захвата ее территории. СБУ регулярно фиксирует его подрывную деятельность с начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас, на основе новых доказательств и результатов экспертиз, СБУ заочно объявила Дмитрию Киселеву новое подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);

– ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям);

– ст. 436 (пропаганда войны);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку злоумышленник скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года, США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят информационное агентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik. Также под санкции попал связанный с этим холдингом топ-пропагандист Дмитрий Киселев.

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