Джамала призналась, что беременна в третий раз, и показала фото с животиком: как выглядят два сына певицы и сколько им лет

Украинская певица Джамала, судья Нацотбора на Евровидение 2024, призналась, что ждет третьего ребенка. Артистка уже давно скрывает, что при надежде, и даже успела сделать фотосессию с заметным животиком.

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40-летняя звезда поделилась в Instagram, что третья беременность воспринимается по-новому. Однако ни пола, ни других деталей она не раскрыла.

"Это настолько глубоко, и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. У меня есть надежда, вера и огромная любовь", – написала победительница Евровидения.

На фотографии она сидит в кресле, держа руки на животе и прикрыв лицо волосами. Облегающее платье позволило в полной мере продемонстрировать, что хорошую новость певица с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым знают уже не первый месяц.

В комментариях Джамалу бросились поздравлять звездные коллеги, журналисты и подписчики, пожелавшие ей и малышу здоровья и других благ.

Напомним, что вокалистка уже воспитывает двух сыновей. В марте 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана, которому скоро исполнится шесть лет. В июне 2020 года исполнительница привела в свет Селима-Гирая, которому всего три года.

Недавно она показала семейные фото, пожелав украинцам счастливого Нового года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джамалу объявили в розыск в России, чему она совсем не удивилась. Однако семья звезды очень обеспокоена, а это уже волнует певицу.

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