Художники из Киева и Днепра переосмыслили историю 'Дон Жуана': какой будет самая смелая премьера сезона в Днепровской опере

Современная интерпретация классической оперы позволит зрителям по-новому взглянуть на известного соблазнителя, а совершенный перевод Николая Лукаша – услышать легендарные арии на украинском языке.

Какой он, современный "Дон Жуан"? Днепровская опера представляет классическую оперу в новой смелой интерпретации

Режиссером постановки выступил Вячеслав Жила, над сценографией работал художник Роман Михайлов, а перевод на украинский язык создал выдающийся мастер слова Николай Лукаш.

Получив высшее государственное звание, театр поднимает планку. Первой большой премьерой станет современная украиноязычная версия классической оперы Моцарта, претендующая на главное театральное событие сезона.

Команда художников из Киева и Днепра создала современную постановку классической оперы Моцарта, которая будет звучать на украинском языке в переводе выдающегося мастера слова Николая Лукаша.

15-16 мая в Днепровском национальном академическом театре оперы и балета состоятся премьерные показы оперы "Дон Жуан", над которой работала команда художников из Киева и Днепра. Это история об искушении и страсти, власти и подчинении, пренебрежении к моральным границам и ощущении безнаказанности. А также о взлетах, которые кажутся безграничными, и о неизбежном падении, когда человек теряет землю под ногами.

Современная интерпретация классической оперы Вольфганга Амадея Моцарта на либретто Лоренцо Да Понте поразит зрителей смелой режиссурой, модерновой сценографией, динамичным темпом и изысканными костюмами. А отдельным культурным событием является то, что опера будет звучать на украинском языке в переводе гения слова Николая Лукаша, чьи тексты не только передают содержание, но и сохраняют музыку слова, ритм и характер оригинала.

Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств Вячеслав Жила. Он представит зрителям свое видение истории известного соблазнителя и позволит им по-новому взглянуть на этого противоречивого антигероя.

"Опера "Дон Жуан" обнажает человеческую природу и ее пороки, ставя перед обществом сложный вопрос: должны ли мы осуждать Дон Жуана, или пытаться понять этого антигероя. Музыка Вольфганга Амадея Моцарта создает мистический и многослойный мир, в котором граница между моралью, соблазном и наказанием постоянно размывается. Для меня принципиально важно, что мы ставим эту оперу на украинском языке – в блестящем переводе Николая Лукаша. Это вклад в развитие украинской интеллигенции, ведь мы объединяем мировое оперное наследие с силой украинской языковой благозвучности и выразительности", – комментирует режиссер Вячеслав Жила.

Постановка будет радовать зрителей не только новыми смыслами, но и визуальной составляющей. За концептуальную и несколько провокационную сценографию отвечает художник Роман Михайлов, известный своим экспериментальным подходом и поиском форм. Тем временем художница по костюмам Татьяна Иваночко работает над яркими образами персонажей, а хореограф Ольга Семешкина – над танцевальными перформансами. Это будет действительно современный "Дон Жуан", который сохранит глубину Моцарта, но будет говорить на понятном всем языке – громко и выразительно.

"Дон Жуан" является самой ожидаемой премьерой этого сезона как для Днепра, так и для всей Украины, и станет первым спектаклем, который Днепровская опера представит в новом статусе. В конце марта Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Днепровскому академическому театру оперы и балета почетного звания "национальный".

"Это самый высокий уровень государственного признания для культурной институции. Это знак качества, доверия и значения театра для всей страны. Это ответственность представлять украинское искусство на самом высоком уровне, сохранять традиции и одновременно создавать новое – с новой силой, новым вдохновением, мощной мотивацией.

Впереди новый этап. Еще больше работы Еще больше смыслов. Еще больше искусства, которое будет помогать жить, держаться и чувствовать", – делится директор-художественный руководитель театра Ростислав Карандеев.

Приходите поздравить команду "Днепр Опера" с новым статусом и первыми оценить эту зрелищную версию "Дон Жуана", которая непременно вас удивит, заставит дискутировать, подарит незабываемые эмоции и эстетическое наслаждение. Билеты уже доступныпо ссылке

А чтобы вдохновить зрителей перед премьерой, Днепровская опера приглашает всех желающих на первую в Днепре персональную выставку Романа Михайлова, которая получила название "Неустанные действия" и создана в рамках работы над оперой "Дон Жуан". Три объекта из живописных полотен образуют удивительную движущуюся композицию, которая будет представлена в фойе театра.

Переворачивая горизонтальные картины, автор избавляется от сюжета, пренебрегая им ради объекта, давая возможность кинетического изменения, подчеркивает невозможность видеть всю экспозицию одновременно. И именно это становится важной частью опыта. Зрителю предлагается точка зрения, но является ли она выбором или только иллюзией выбора?

Выставка Романа Михайлова под кураторством Лены Радченко стартует 29 апреля в 18:00 и продлится до 16 мая. Вход свободный.