Хореограф с мировым именем, которую обожают зарубежные звезды, вошла в состав жюри шоу "Танцуют все"

После объявления имени первого судьи обновленного проекта "Танцуют все" создатели раскрыли имя еще одной звездной экспертки шоу. Второе кресло в жюри займет украинская хореограф Марина Кущова, которая сделала международную карьеру, работая с Леди Гагой, Ленни Кравитцем, Yungblud, Rosalía и Florence + the Machine.

Видео дня

Об этом сообщила OBOZ.UA пресс-служба Sweet.tv. Именно этот сервис после десятилетнего перерыва возвращает на экраны культовое танцевальное шоу, которое теперь получило полностью обновленный формат и новый состав судей.

Марина Кущова – одна из самых известных украинских хореографов, которая уже давно работает и на международном уровне. Она создавала хореографию для проектов Ленни Кравица и Yungblud, снималась в клипах Rosalía и Florence + the Machine, а также появилась вместе с Lady Gaga в глобальной кампании бренда Dom Pérignon.

В то же время в Украине именно Кущова отвечала за хореографические постановки в видеоработах MONATIK, Тины Кароль, The Hardkiss, Макса Барских, KAZKA и Нади Дорофеевой.

Кроме того, хореограф выступала на показе Christian Louboutin в рамках Paris Fashion Week 2023, работала в Лос-Анджелесе, участвовала в шоу "Америка ищет таланты", а также снималась в рекламных кампаниях Nike, Uniqlo и украинского бренда TTSWTRS.

По словам Кущовой, опыт работы в театре, на концертных площадках, в клипах и танцевальных батлах позволяет ей по-разному смотреть на исполнителей, поэтому участие в телевизионном проекте стало для нее особым вызовом.

"Мне удалось приобрести разносторонний опыт и посмотреть на танец с разных точек зрения: в театре, на съемочной площадке, на большой сцене или в батлах. В театральном спектакле ты раскрываешь персонажа на протяжении всего представления. Во время съемок клипа у тебя есть как минимум десять дублей. А вот на шоу нужно включаться мгновенно и максимально проявить себя за считанные минуты. Поэтому этот опыт и такой формат – чрезвычайно ценная возможность", – сказала она.

Хореограф также подчеркнула, что украинские танцоры уже давно демонстрируют уровень, который позволяет им успешно конкурировать с лучшими артистами мира.

"Наши украинские танцоры по уровню исполнения ничем не уступают тем, кто выступает на мировой сцене. Моя идея проста: не нужно бояться или стесняться – украинские таланты полностью заслужили право выступать на лучших сценах мира. Мы демонстрируем уровень, который действительно впечатляет каждого", – отметила Кущова.

Стоит отметить, что первым членом жюри ранее объявили чемпиона мира по хип-хопу и бывшего участника проекта Максима Оробца. Читайте здесь, что о нем известно.

Ранее OBOZ.UA писал, что легенды украинских талант-шоу стали звездными тренерами новой "Фабрики звезд".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!