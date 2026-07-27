Легенды украинских талант-шоу стали звездными наставниками новой "Фабрики звезд"

Украинские певцы-хитмейкеры LAUD и TAYANNA, которые в свое время заявили о себе благодаря популярным шоу талантов, стали тренерами по вокалу в обновленной "Фабрике звезд", премьера которой состоится 4 сентября. Именно они будут помогать молодым исполнителям найти собственное звучание и подготовиться к выступлениям в музыкальной академии в рамках проекта.

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Об этом сообщили OBOZ.UA в команде проекта от Sweet.tv. Для LAUD (Владислава Каращука) это участие имеет особое значение. Певец признался, что еще в детстве смотрел "Фабрику звезд" и мечтал когда-нибудь стать частью этого шоу. Это произошло спустя почти два десятка лет, правда, в совершенно другой роли.

"Для меня, как и для многих, "Фабрика звезд" – это легендарное шоу, которое мы все смотрели в детстве. Я уже тогда активно занимался музыкой, пел и, конечно, мечтал когда-нибудь стать частью этой истории. И когда меня пригласили в качестве преподавателя вокала, я понял, что это идеальный вариант для меня сегодня", – поделился артист.

Отметим, что у LAUD есть опыт участия в конкурсах. Еще в 2016 году он стал финалистом "Голоса страны", а впоследствии несколько раз участвовал в Национальном отборе на Евровидение. За это время артист выпустил два студийных альбома, десятки синглов и после начала полномасштабной войны выступал на благотворительных концертах.

Ему составит компанию TAYANNA (Татьяна Решетняк). Певица убеждена, что сильный голос сам по себе не гарантирует успеха, ведь артисту важно быть психологически готовым к постоянному давлению, конкуренции и публичности.

"На моем жизненном пути было много вокальных конкурсов, в которых я участвовала сама, а также опыт организации конкурсов и написания песен. Поэтому мне кажется, что у меня достаточно знаний, которыми я могу поделиться с участниками. Ведь просто красиво петь – это мало, важно также иметь правильную внутреннюю и психологическую подготовку", – поделилась она.

Широкой аудитории певица также стала известна после участия в шоу "Голос страны", где дошла до финала. В частности, она дважды участвовала в национальном отборе на Евровидение, а ее песни возглавляли музыкальные чарты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алан Бадоев сделал неожиданное заявление о возвращении "Фабрики звезд". "Это не талант-шоу", – на этом он подчеркивал, пожалуй, больше всего.

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