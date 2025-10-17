'Холостяк 14': как проходит первая вечеринка, где Тарас Цимбалюк знакомится с участницами. Фото

Сегодня, 17 октября, в 19:00 стартовал долгожданный 14-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Зрители в конце концов могут увидеть первые встречи главного героя проекта, актера Тараса Цимбалюка, с красавицами, которые хотят завоевать его сердце.

В этом году создатели шоу решили кардинально изменить подход к взаимодействию знаменитости с участницами, поэтому впереди аудиторию ждут впечатляющие выпуски, насыщенные разнообразными событиями. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных моментов из премьерного эпизода реалити.

В начале выпуска Тарас Цимбалюк поделился со зрителями своими сердечными делами. Знаменитость откровенно рассказал, что его личная жизнь была далеко не идеальной. Актер дважды разводился и даже переживал недоверие со стороны жены из-за своей карьеры. Но все же он готов открыть свое сердце и найти настоящую любовь.

Ведущий проекта Григорий Решетней предложил артисту интересное задание: создать афишу собственной жизни. Такой "фильм" получил название "Жизнь прекрасна", а главное кредо – "Я очень счастлив, потому что мне нет покоя".

В этом году знакомство с девушками проходит в довольно нестандартном формате, а именно вслепую. По замыслу ведущего шоу Григория Решетника, девушки должны сначала привлечь внимание Цимбалюка не внешностью, а словами.

В лимузине первой четверки девушек была коробка с интересным заданием – описать свое жизненное кредо. Это должно помочь Цимбалюку лучше понять внутренний мир каждой из них. Актер ознакомился с убеждениями всех красавиц и выбрал одно, которое зацепило его больше всего.

Первой Тарас Цимбалюк познакомился с 29-летней Яной Андриенко из Киева. Она работает преподавателем алгебры и геометрии. Учительница вышла к артисту в красивом фиолетовом платье в пол.

