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Ходит на все митинги и следит за порядком с картонками: бездомный дедушка, помогающий молодежи в Киеве, стал звездой сети и тронул сердца украинцев

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
4,7 т.
Бездомный дедушка, помогающий молодежи в Киеве, стал звездой сети и тронул сердца украинцев
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В то время как в Киеве уже почти две недели продолжаются массовые "картонные" митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, внимание украинцев неожиданно привлек пожилой мужчина по имени Игорь, который ежедневно приходит на акции, помогает участникам с плакатами, приносит картон, маркеры и скотч, а после завершения митингов бережно раскладывает картонные плакаты.

Как выяснилось в Threads, у мужчины нет собственного жилья, однако, несмотря на это, он продолжает поддерживать других. Первые посты о Игоре начали массово появляться еще в середине июля – в первые дни митинга.

У мужчины нет собственного жилья, однако, несмотря на это, он продолжает поддерживать других.

Люди призвали всех, кто собирается на протест, взять с собой еду или воду, ведь он "помогает всем, чем может". Вскоре пользователи начали сообщать, что выполнили эту просьбу, и история мужчины быстро распространилась по сети.

Люди призвали всех, кто идет на протест, взять с собой для него еду или воду
Люди призвали всех, кто собирается на протест, взять с собой еду или воду

"Кто будет идти на протест в Киеве, загляните к этому замечательному человеку, чтобы перекусить. Этот человек помогает всем с картонками, маркерами и скотчем (всем, чем может)!" – написала пользовательница.

По словам очевидцев, Игорь не только приносит материалы для плакатов, но и помогает их оформлять и аккуратно раскладывать возле фонтана после завершения акций.

По словам очевидцев, Игорь не только приносит материалы для плакатов, но и помогает их оформлять
По словам очевидцев, Игорь не только приносит материалы для плакатов, но и помогает их оформлять

Украинцы пишут:

"Подтверждаю, все таблички аккуратно разложил возле фонтана, остальные оставил на полу возле фонтана. Золото".

Что пишут в сети

"Он давал нам фломастеры, когда мы заполняли картотеки. Очень жаль, что такой человек остался без крова. Пусть его заметят фонды, которые могут ему помочь, возможно, у него проблемы с документами".

"Уже не впервые наблюдаю за господином Игорем. Почти каждый день этот человек заботливо раскладывает картонки. Возможно, кто-то знает о нем больше?"

Что пишут в сети

Одна из участниц протеста рассказала, что случайно встретила мужчину поздно вечером после акции (вероятно, еще после первого дня протестов). По ее словам, он сам подошел и спросил, снова ли проходит "картонный митинг". После короткой беседы женщина пригласила его прийти на следующий день – и он действительно пришел помогать.

Что пишут в сети

Другие пользователи подтверждают, что Игорь участвует в протестах с первого дня, а в прошлом году даже ночевал вместе с молодежью возле театра Ивана Франко и приносил картон для плакатов. Некоторые пишут, что сейчас мужчина также ночует неподалеку от места проведения акций, чтобы утром снова помогать протестующим.

Господин Игорь участвует в протестах с первого дня

В то же время некоторые пользователи рассказали, что Игорь помогает не только на митинге. Его якобы часто видят возле народного мемориала на Майдане Независимости, где он приносит воду, ухаживает за живыми цветами и флажками в честь погибших украинских защитников.

Отметим, что в комментариях люди не только благодарят его за неравнодушие, но и пытаются найти способ помочь. Одни предлагают оплачивать ему обеды, другие готовы передать одежду или помочь с документами. Звучат и более масштабные предложения.

Одни предлагают оплачивать ему обеды, другие готовы передать одежду или помочь с документами

"Хочу снять ему квартиру, дать деньги и помочь с поиском работы", "Могу помочь с трудоустройством. Знакомым нужен охранник, жилье тоже предоставляют", "Приносить еду – это недостаточно. Хотя это и лучше, чем ничего. Ему нужно где-то жить", – пишут неравнодушные украинцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как уже 12-й день подряд в украинских городах проходят митинги за возвращение Михаила Федорова. Местные жители требуют восстановить его в должности и призывают к изменениям в управлении вооруженными силами.

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митингсоцсетиМихаил Федоров
Редакционная политика