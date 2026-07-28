Ходит на все митинги и следит за порядком с картонками: бездомный дедушка, помогающий молодежи в Киеве, стал звездой сети и тронул сердца украинцев

В то время как в Киеве уже почти две недели продолжаются массовые "картонные" митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, внимание украинцев неожиданно привлек пожилой мужчина по имени Игорь, который ежедневно приходит на акции, помогает участникам с плакатами, приносит картон, маркеры и скотч, а после завершения митингов бережно раскладывает картонные плакаты.

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Как выяснилось в Threads, у мужчины нет собственного жилья, однако, несмотря на это, он продолжает поддерживать других. Первые посты о Игоре начали массово появляться еще в середине июля – в первые дни митинга.

Люди призвали всех, кто собирается на протест, взять с собой еду или воду, ведь он "помогает всем, чем может". Вскоре пользователи начали сообщать, что выполнили эту просьбу, и история мужчины быстро распространилась по сети.

"Кто будет идти на протест в Киеве, загляните к этому замечательному человеку, чтобы перекусить. Этот человек помогает всем с картонками, маркерами и скотчем (всем, чем может)!" – написала пользовательница.

По словам очевидцев, Игорь не только приносит материалы для плакатов, но и помогает их оформлять и аккуратно раскладывать возле фонтана после завершения акций.

Украинцы пишут:

"Подтверждаю, все таблички аккуратно разложил возле фонтана, остальные оставил на полу возле фонтана. Золото".

"Он давал нам фломастеры, когда мы заполняли картотеки. Очень жаль, что такой человек остался без крова. Пусть его заметят фонды, которые могут ему помочь, возможно, у него проблемы с документами".

"Уже не впервые наблюдаю за господином Игорем. Почти каждый день этот человек заботливо раскладывает картонки. Возможно, кто-то знает о нем больше?"

Одна из участниц протеста рассказала, что случайно встретила мужчину поздно вечером после акции (вероятно, еще после первого дня протестов). По ее словам, он сам подошел и спросил, снова ли проходит "картонный митинг". После короткой беседы женщина пригласила его прийти на следующий день – и он действительно пришел помогать.

Другие пользователи подтверждают, что Игорь участвует в протестах с первого дня, а в прошлом году даже ночевал вместе с молодежью возле театра Ивана Франко и приносил картон для плакатов. Некоторые пишут, что сейчас мужчина также ночует неподалеку от места проведения акций, чтобы утром снова помогать протестующим.

В то же время некоторые пользователи рассказали, что Игорь помогает не только на митинге. Его якобы часто видят возле народного мемориала на Майдане Независимости, где он приносит воду, ухаживает за живыми цветами и флажками в честь погибших украинских защитников.

Отметим, что в комментариях люди не только благодарят его за неравнодушие, но и пытаются найти способ помочь. Одни предлагают оплачивать ему обеды, другие готовы передать одежду или помочь с документами. Звучат и более масштабные предложения.

"Хочу снять ему квартиру, дать деньги и помочь с поиском работы", "Могу помочь с трудоустройством. Знакомым нужен охранник, жилье тоже предоставляют", "Приносить еду – это недостаточно. Хотя это и лучше, чем ничего. Ему нужно где-то жить", – пишут неравнодушные украинцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как уже 12-й день подряд в украинских городах проходят митинги за возвращение Михаила Федорова. Местные жители требуют восстановить его в должности и призывают к изменениям в управлении вооруженными силами.

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