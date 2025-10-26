'Очень крутой чувак': бывшая звезда 'Дизель Шоу' рассказала о желании 8-летнего сына попасть в рай и его жизненной стратегии

Бывшая юмористка "Дизель Шоу" Яна Глущенко удивила историей о своем 8-летнем сыне Тамерлане. Артистка рассказала, что мальчик не только мечтает о будущей профессии хирурга, но и уже имеет собственную жизненную философию, которая ее поразила.

По словам Яны, ее сын хочет стать врачом, и причина этого выбора удивила ее своей глубиной. Об этом телеведущая рассказала в интервью "Люкс ФМ".

"Недавно он сказал, что хочет быть хирургом. Я спросила: "Солнышко, чего ты хочешь быть хирургом?" Он ответил: "Потому что я хочу попасть в рай. Я буду спасать людей – они выживут. Тем самым я буду себе накапливать добро, и когда я буду старенький, умру, то попаду в рай", – раскрыла юмористка мечту сына.

Глущенко не скрывает: гордится сыном и его мировоззрением.

"Он очень крутой чувак. Мне очень нравится. У него классный характер, он не по своим годам взрослый, кайфовый", – поделилась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Яна Глущенко провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч и показала отдельную комнату для одежды, батут под крышей и сауну. В этом просторном доме звездная семья живет более пяти лет, с 2019-го.

