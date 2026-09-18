Хит 1966 года стал лучшей поп-песней всех времен: перевод

Спустя 60 лет с момента выхода легендарная композиция God Only Knows американской группы Beach Boys вновь оказалась в центре внимания. Дело в том, что издание Collider присвоило треку звание "лучшей поп-песни всех времен".

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Как подчеркнули редакторы платформы, такого высокого "титула" хит 1966 года заслуживает прежде всего благодаря тексту, который в определенном смысле был революционным для своего времени. Композиция имеет горько-сладкий характер и рассказывает о реальной возможности разрыва отношений, а эту тему почти никогда не затрагивали в романтических песнях.

God Only Knows вошла в одиннадцатый студийный альбом группы Beach Boys – Pet Sounds. Текст "лучшей поп-песни всех времен" написали один из основателей коллектива Брайан Уилсон и поэт Тони Эшер. Что интересно, на создание трека они потратили около часа и почти сразу поняли, что эта работа станет чем-то особенным в мировой музыкальной индустрии.

В одном из интервью Тони Эшер откровенно признавался: не хотел писать "еще одну песню о любви". Именно поэтому он считает, что лучшей строкой его авторства является начало композиции, которое звучит как "I may not always love you" ("Возможно, я не всегда буду любить тебя"). Автор-песенник не скрывал, что Брайан Уилсон сначала скептически отнесся к этим словам, но ему удалось убедить коллегу в уместности этой фразы.

"Мы оба были потрясены. Мы сказали: "У нас получилась действительно классическая песня". И я чуть не расплакался. Это была такая прекрасная композиция, которую мы создали вместе", – подчеркивал Уилсон.

God Only Knows сохранила свою безумную популярность на протяжении многих лет. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил трек на 25-е место в рейтинге "500 величайших песен всех времен", а в 2014-ом композиция появилась в списке с таким же названием издания New Musical Express.

Перевод хита:

Возможно, я не всегда буду любить тебя,

Но пока над тобой сияют звезды,

тебе никогда не придется в этом сомневаться.

Я сделаю так, чтобы ты была в этом полностью уверена

Только Бог знает, кем бы я был без тебя.

***

Если ты когда-нибудь меня покинешь,

ну что ж, жизнь все равно будет продолжаться, поверь мне.

Но мир уже не сможет мне ничего подарить,

то какой тогда был бы смысл жить?

Только Бог знает, кем бы я был без тебя.

***

Только Бог знает, кем бы я был без тебя.

Только Бог знает.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что хит 1980 года You Shook Me All Night Long признан "лучшей классической рок-песней", но его перевод может удивить.

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