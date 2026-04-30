Этот хит 1980 года признан 'лучшей классической рок-песней': но ее перевод может удивить

В 1980 году легендарная австралийская группа AC/DC выпустила трек You Shook Me All Night Long, который мгновенно стал популярным среди слушателей, более того, в прошлом году был признан ресурсом Collider "лучшей классической рок-песней". Эксперты издания высоко оценили гитарную партию хита и оригинальный текст, перевод которого, кстати, может стать настоящим удивлением для аудитории.

Видео дня

Композиция You Shook Me All Night Long вошла в альбом Back in Black, что стал первой работой AC/DC, выпущенной после смерти вокалиста Бона Скотта. Его место в группе занял Брайан Джонсон и именно он стал автором будущего хита, пишет Parade. Что интересно, в одном из интервью музыкант откровенно отмечал: не сомневался, что трек станет безумно популярным и описал его коллегам как "лучшую рок-н-ролльную песню, которую он когда-либо слышал".

Уверенность Брайана Джонсона в композиции оказалась не напрасной. После релиза AC/DC начали регулярно исполнять песню на своих концертах, и со временем You Shook Me All Night Long стала "визитной карточкой" коллектива наравне с Highway to Hell. Позже артисты выпустили композицию отдельным синглом и даже создали ее три разные версии для своих выступлений.

Интересная особенность культового хита заключается в его тексте. В основном песни в жанре рок ассоциируются с упоминаниями об алкоголе, развратных вечеринках, наркотиках, бунте и тому подобных вещах, тогда как перевод You Shook Me All Night Long является более эмоциональным. Трек описывает страсть к красивой женщине и содержит элементы флирта.

Перевод You Shook Me All Night Long

Она была быстрой машиной, она поддерживала свой мотор чистым

Она была лучшей женщиной, которую я когда-либо видел

У нее были незрячие глаза, она не говорила мне лжи

Нокаутировала меня этими американскими бедрами

Она взяла больше, чем нужно, мне пришлось бороться за воздух

Она сказала мне прийти, но я уже был там.

Из-за того, что стены начали дрожать, Земля дрожала

У меня болела голова, и мы делали это.

***

И ты трясла меня всю ночь.

Ты расшатала всю нашу ночь

***

Работа сверх нормы на линии соблазнения

Она единственная в своем роде, она просто моя, вся моя

Не хотела аплодисментов, просто другой курс

Приготовил еду из меня, и вернулась еще

Пришлось охладить меня, чтобы взять еще один раунд

Теперь я вернулся на ринг, чтобы нанести еще один удар

Да так, что стены дрожали, земля дрожала.

У меня болела голова, и мы сделали это.

***

И ты трясла меня всю ночь

Ты трясла всю нашу ночь

Я был потрясен

Ты трясла меня всю ночь

Ты меня расшатала

Ранее OBOZ.UA писал, что уникальный хит 1977 года Don't Leave Me This Way, что рассказывает о сильной потребности человека в партнере и отчаянной мольбе не оставлять его одного, несмотря на инициирование разрыва, хит назвали "гимном развода", но это далеко не единственная его особенность. Композиция имеет две версии, а первая "волна славы" накрыла перепев, а не оригинальный вариант.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!