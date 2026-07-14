Хюррем из "Великолепного века" обрадовала россиян заявлением, которое стало ударом в спину для украинцев

Турецкая актриса Мерьем Узерли в свое время пользовалась огромной популярностью среди украинской аудитории благодаря роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", однако теперь "всадила" бывшим поклонникам нож в спину. Она публично призналась в любви к россиянам и спела оду в честь страны-агрессора, цинично игнорируя полномасштабную войну.

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Более того, чтобы еще больше порадовать поклонников из РФ, артистка решила блеснуть знанием русского языка, который изучала еще в школе, однако эти попытки далеко не всегда были удачными. Узерли рассыпалась в комплиментах в адрес страны-агрессора во время интервью российскому фэшн-блогеру Алеку Надиряну.

Угождать фанатам из России актриса начала с первых минут записи беседы. Мерьем Узерли на русском языке поздоровалась с ведущим, а когда получила от него подарок, тут же выразила восхищение тем, что в пакете собраны вещи из столицы РФ: "Москва такая прекрасная, я ее обожаю".

Впоследствии звезда "Великолепного века" попыталась прочитать надпись на русском языке на упаковке с конфетами, но фактически не смогла этого сделать даже с помощью ведущего. Она объяснила, что изучала язык страны-агрессора еще в школе, поэтому частично помнит алфавит, однако понять практически ничего не может.

"Я уже почти все забыла. Мне очень жаль, потому что я люблю русский язык, Москву и Россию. Я могу читать по-русски, но, к сожалению, ничего не понимаю", – сказала артистка.

Отметим, что ранее Мерьем Узерли занимала молчаливую позицию в отношении российско-украинской войны. Она не давала никаких комментариев о том, почему игнорирует геноцид народа Украины, более того, удаляла подобные вопросы из комментариев под постами в своих соцсетях. В то же время актриса отнюдь не чуралась сотрудничества с россиянами. В марте 2022 года Узерли появилась на обложке российского журнала HELLO!, а также несколько раз выходила в свет в нарядах от дизайнеров из РФ.

А вот в начале 2024 года Мерьем Узерли отличилась решением отпраздновать день рождения дочери Лили в стиле мультфильма "Маша и Медведь", который содержит скрытые послания, способные повлиять на восприятие России, советского прошлого и неприемлемых моделей поведения. Актриса с дочерью одели розовые сарафаны и платки, а гости нарядились в образы медведей.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда сериала "Постучи в мою дверь", от которого в Украине были без ума, снимется в российском кино. Керем Бюрсин примет участие в создании мелодрамы "Любовь вне графика".

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