Звезда сериала, от которого сходили с ума в Украине, снимется в российском кино: почему еще украинцам стоит бойкотировать секс-символ Турции

Звезда культового для украинцев сериала "Постучи в мою дверь" Керем Бюрсин, который в свое время покорил сердца миллионов зрительниц ролью Серкана Болата, решил сделать еще один шаг навстречу российскому рынку. Турецкий секс-символ, который уже не впервые демонстрирует привязанность к стране-агрессору, сыграет главную роль в новом российском фильме.

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Об участии Бюрсина в российском проекте сообщили местные медиа. Актер якобы снимется в мелодраме "Любовь вне графика", производством которой занимаются россияне.

Съемки начнутся в октябре 2026 года, а премьера запланирована на февраль 2027-го. Сюжет пока держат в секрете, ограничившись стандартным обещанием истории о любви, которая "сильнее любых обстоятельств".

Это уже далеко не первый реверанс Бюрсина в сторону российской аудитории. Еще в 2025 году он сыграл главную роль в турецком ремейке российской комедии "Холоп" под названием "Холоп: Величественное столетие".

Более того, фильм официально вышел в российский прокат, где собрал более 680 тысяч долларов. Сам актер тогда охотно давал интервью российским медиа, рассказывая, что стремился сделать комедию понятной именно для россиян.

В одном из таких интервью Бюрсин назвал российскую аудиторию "феноменальной" и заявил, что с нетерпением ждет личной встречи с ней. И, похоже, скоро эта встреча состоится, учитывая его амбиции работать с российским кино.

"Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду встречи с ней лично, – заявил он. – Мы хотели сделать комедию доступной и понятной для зрителей из разных стран, в частности из России".

Когда же актера прямо спросили, хотел бы он работать в российском кинопроекте, ответ был еще более откровенным.

"Конечно, я хотел бы работать на международной арене – это будет моим приоритетом в ближайшие годы. Иметь возможность участвовать в международных проектах или копродукциях – это мечта, к которой я стремлюсь, если обстоятельства будут благоприятными. Работать в российском проекте? Почему бы и нет! Это было бы очень интересно", – сказал Бюрсин.

Впрочем, симпатии актера к России возникли более 8 лет назад. Еще в 2018 году он приезжал в Москву в качестве специального гостя одного из спонсоров чемпионата мира по футболу. Тогда актера встречали толпы поклонниц, он охотно фотографировался с фанатами, передавал приветы на русском языке, а на прощание пообещал: "I'll be back" ("Я вернусь"). Обещание, как видим, он выполнил.

Ирония заключается в том, что именно сериал "Постучи в мою дверь" сделал Керема Бюрсина одним из самых любимых турецких актеров в Украине. Романтическая история Эды Йылдыз и Серкана Болата на протяжении многих лет входила в рейтинги самых популярных сериалов среди украинских зрителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что другая актриса из сериала "Постучи в мою дверь" Ханде Эрчел уже приезжала в Москву в 2025 году. Поводом послужила премьера ее нового фильма и празднование собственного дня рождения.

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