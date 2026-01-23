Гуляйте в темноте и молчите. Известный психиатр назвал неожиданный рецепт, как не сломаться без света

Длительные отключения света стали для украинцев реальностью. Особенно трудно – вечером, когда темнота затягивается на часы.

Как не сломаться психологически и не превратить блэкаут в сплошной стресс, объясняет врач-психиатр и психотерапевт Олег Чабан. По его словам, главная ошибка – пытаться во что бы то ни стало "воссоздать день". Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Не нужно героически обкладываться аккумуляторами и устраивать искусственную иллюминацию – это, конечно, неплохо, но обычно недолго и не очень эффективно. Здесь стоит искать альтернативу совсем другого порядка – противоположную свету. Задайте себе простой вопрос: что может дать темнота? Когда-то, кажется во Франции в 70-х годах, проводили очень интересные психотерапевтические эксперименты. Особенность их была в том, что групповые сессии проходили в полной темноте. Люди заходили в комнату, садились на стулья – и свет полностью выключали. И вот что оказалось. В темноте групповое взаимодействие менялось кардинально. Исчезали ритуальные, фальшиво-обязательные формы общения: молчание "для вида", разговоры ни о чем, нервный смех, мелкие социальные игры. Вместо этого люди быстрее переходили к главному: открывались, говорили о настоящих чувствах, о глубоких переживаниях. Темнота снимала маски", – говорит Чабан.

В нынешних условиях, убежден Чабан, темнота может стать шансом для настоящего общения – особенно в семье: "Темнота – это момент, когда можно быть вместе. Не в искусственном формате "садись, будем разговаривать при свечах", а в действии: сыграть в шашки, сложить пазл, что-то нарисовать. И уже в этом совместном действии рождается разговор". Еще один важный ресурс – движение: "Темно в комнате? Хорошо. Берем себя за шкирку, выходим на улицу. Там что-то подсвечивается – фонарем, луной, отраженным светом. И просто идем молча. Спокойно, тихо, без суеты. Чтобы просто пройтись. Темнота – это не только отсутствие света. Это другой режим жизни. И если его принять, он может дать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд".

Отдельно Чабан советует не замыкаться в изоляции. Если не хватает ощущения жизни — стоит пойти туда, где есть люди: "Конечно, есть люди, для которых свет – это принципиальная часть ощущения жизни. И я это глубоко уважаю. И отправляю, знаете, куда? В супермаркет. Даже если вам ничего не нужно покупать. Просто побудьте среди людей. Купите бутылку воды – и больше ничего. Потусуйтесь среди живых лиц. Посмотрите на чужие эмоции, на смену картинки, на вещи, которые вам совсем не нужны. Это тоже способ вернуть себе ощущение реальности – и напомнить себе, что свет и жизнь продолжается, даже когда вокруг темно".

Полное интервью с Олегом Чабаном читайте на OBOZ.UA здесь.

