'Группа обиженных американцев'. Дмитрий Кулеба объяснил, что общего у избирателей Трампа и Януковича

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что у людей, которые голосовали на президентских выборах за Дональда Трампа и Виктора Януковича есть много общего. По словам дипломата, такие украинцы и американцы скучают по прошлому, когда жизнь якобы была лучше, а вот современными изменениями в родных странах откровенно разочарованы.

Как подчеркнул государственный деятель, фанатичное желание сторонников Трампа и Януковича поддерживать их политику становилось основной причиной раскола в обществе, поскольку в США и Украине всегда было немало их противников. Об этом он рассказал в проекте "Стандарты кухонно-диванной экспертизы".

"Мы и остальная Европа тотально проспали феномен MAGA, группы обиженных американцев. MAGA – это классический электорат Виктора Януковича. Это работяга из деиндустриализированной части страны, фермер, у которого в колхозе все было, а вы его развалили, ничего не построили. Это человек, который разочарован тем, что Америка из страны-производителя превратилась в страну-держателя лицензий и поставщика услуг. Это все очень понятно с точки зрения украинского контекста. Это электорат, который скучает по СССР", – высказался экс-министр иностранных дел Украины.

По словам Дмитрия Кулебы, именно благодаря поддержке своего электората как Виктору Януковичу, так и Дональду Трампу в свое время удалось триумфально восстановить репутацию после полного провала. Он подчеркнул, что после скандала с фальсификацией выборов в 2004 году мало кто верил, что президент-беглец Украины сможет возглавить наше государство, однако все сложилось именно так.

Заметим, что Make America Great Again ("Сделаем Америку великой снова") – это лозунг, который популяризировал Дональд Трамп во время своей президентской кампании в 2016 году. Аналогичный лозунг в 1980-м принес успех на выборах Рональду Рейгану, а также его использовал в своих речах Билл Клинтон. Трамп решил зарегистрировать лозунг MAGA как торговую марку в 2012 году.

