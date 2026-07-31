Голливудский актер Джесси Айзенберг назвал личную причину, почему приехал в Украину

Американский актер и двукратный номинант на премию "Оскар" Джесси Айзенберг рассказал, что побудило его приехать в Украину в составе команды инициативы The Campfire Project с благотворительным детским проектом. По словам звезды фильма "Иллюзия обмана" с польско-украинскими корнями, в прошлом его родственники "пережили войну во Львове", поэтому поддерживать людей, которые вынуждены сейчас сталкиваться с ужасами вооруженной агрессии, для него очень важно.

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Личную причину визита на территорию нашей Родины голливудская знаменитость назвал в небольшом интервью журналистке Сандре Менье. Он также подчеркнул, что испытывает особое удовольствие, когда делится своими знаниями в области искусства с украинскими детьми.

"Находиться здесь для меня очень личный опыт. Моя семья пережила войну во Львове. Совсем рядом с тем местом, где мы сейчас работаем, кто-то спас жизнь моей семье. Поэтому в определенном смысле я чувствую обязанность быть здесь и делать что-то положительное для людей, которые сейчас переживают войну", –поделился актер.

Как отметил Джесси Айзенберг, присоединиться к благотворительному проекту изначально предложили его жене – Анне Страут, которая работает учительницей в государственных школах Нью-Йорка. Когда знаменитость узнал об этом, не захотел упускать возможность помочь всем, чем может.

Проект The Campfire Project специализируется на организации гуманитарно-образовательных миссий для беженцев и временно перемещенных лиц. Основательницей инициативы является актриса Джессика Хект, а на территории Украины проект реализуется в сотрудничестве с польским фондом Fundacji Humanitarnej Folkowisko. На днях волонтеры организации, среди которых Джесси Айзенберг с женой, приехали в Нагачив Львовской области, чтобы принять участие в программе арт-терапии для 70 детей.

"Знаете, я с большим цинизмом отношусь к американской индустрии развлечений. Это профессиональная система создания искусства, поэтому в этом есть что-то нелепое. Но когда я вижу, как искусству учат в такой среде, где у детей нет собственных профессиональных или творческих амбиций, – для меня это нечто невероятно чистое, прекрасное. И это заставляет меня еще больше любить свою работу, потому что я вижу это в такой чудесной, чистой форме", – сказал знаменитость.

Отметим, что Джесси Айзенберг никак не анонсировал свой визит в Украину. Об этом стало известно, когда актера заметили в одном из магазинов Львова.

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