Во Львове заметили дважды номинанта на "Оскар" и звезду "Иллюзии обмана": причина тайного визита актера с украинскими корнями

Американский актер Джесси Айзенберг, известный широкой публике прежде всего благодаря ролям в фильмах "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", совершил тайный визит в Украину. Двукратного номинанта на престижную кинопремию "Оскар" заметили во Львове.

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Об этом стало известно из поста пользовательницы платформы Threads. Она отметила, что заметила знаменитость с украинскими корнями в одном из местных магазинов.

"Когда вам говорят, что что-то нереально, то смело можете не обращать на это внимания. Встретить Джесси Айзенберга в Dodo Socks во Львове тоже казалось нереальным", – написала пользовательница.

Согласно информации, которая появилась на сайте Польского Радио, знаменитость прибыл в Украину в качестве участника благотворительной инициативы The Campfire Project. Международный проект, который на территории нашей Родины реализуется в сотрудничестве с польским фондом Fundacji Humanitarnej Folkowisko, направлен на организацию гуманитарно-образовательных миссий для беженцев и временно перемещенных лиц.

На днях Джесси Айзенберг вместе с другими волонтерами прибыл в Нагачив, что во Львовской области, чтобы приступить к работе над благотворительной миссией, которая будет состоять из двух этапов. Сначала более 70 украинских детей и подростков примут участие в занятиях по танцам, изобразительному искусству, театру и пройдут индивидуальные консультации, направленные на преодоление психологических травм.

Через неделю представители The Campfire Project проведут тренинг, который объединит педагогов, художников и специалистов в сфере психического здоровья из Украины. Семинар призван дать участникам новые знания, которые помогут лучше поддерживать сограждан после завершения программы.

Что известно об актере

Джесси Айзенберг родился 5 октября 1983 года в Нью-Йорке, США. Отец актера Барри Айзенберг, по линии которого у него польско-украинские корни, был администратором местной больницы, позже – профессором медицинского колледжа, а мать Эми Фишман работала аниматором.

Дебют Джесси Айзенберга на экранах состоялся в 1999 году, когда он снялся в сериале "Будь собой". Уже в 2001 году вышел фильм с участием актера "Удар молнии", который позволил ему прочно закрепиться в индустрии.

Первым важным достижением в карьере знаменитости стала роль Марка Цукерберга в биографической драме 2010 года "Социальная сеть". За эту роль Айзенберг получил номинации на множество престижных премий, в том числе на "Оскар". Еще одной самой узнаваемой ролью звезды стал Дэниэл Атлас в фильме "Иллюзия обмана".

В 2022 году Джесси Айзенберг попробовал себя в роли режиссера. Он выпустил фильм "Когда ты закончишь спасать мир", который получил несколько неоднозначные отзывы зрителей, а вот в 2024 году снял трагикомедию "Настоящая боль", которая принесла ему вторую номинацию на "Оскар".

Отметим, что в 2025 году Айзенберг получил гражданство Польши. Паспорт актеру лично вручил тогдашний президент страны Анджей Дуда.

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