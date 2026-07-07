"Главный маньяк" Голливуда с неутешительным диагнозом: легендарный Энтони Хопкинс в 88 лет изменился до неузнаваемости. Фото

Легендарный британский актер Энтони Хопкинс, которого миллионы зрителей знают как самого известного киномана всех времен благодаря роли Ганнибала Лектера в культовом фильме "Молчание ягнят", неожиданно поразил всех своим похудением. 88-летний обладатель премии "Оскар", который еще несколько лет назад имел значительно более полное телосложение, теперь предстал в совершенно ином образе.

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Новой фотографией Энтони Хопкинс поделился в Instagram во время матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу, где болел за сборную Англии. На фото актер позирует в белой футболке английской команды и светлых льняных брюках.

Рядом с ним – 70-летняя жена, колумбийская актриса и продюсер Стелла Аррояве, которая болела за сборную Мексики, надев зеленую футболку и кепку в цветах национальной команды.

Теперь Энтони Хопкинса стало трудно узнать из-за резкого похудения. Для сравнения: еще в 2022 году актер имел значительно более полное телосложение, а нынешняя фотография демонстрирует кардинальные изменения.

В то же время в конце 2025 года актер отметил важную личную дату – 50 лет абсолютной трезвости. Хопкинс неоднократно говорил, что отказ от алкоголя стал одним из самых важных решений в его жизни. Сегодня он открыто призывает молодежь и коллег "выбирать жизнь", убеждая, что без алкоголя мир становится ярче.

Кроме того, актер уже много лет живет с диагнозом, о котором публично рассказал в 2021 году. Он признался, что примерно в 70-летнем возрасте врачи диагностировали у него синдром Аспергера. По словам Хопкинса, он до сих пор не уверен, что испытывает какие-либо проявления этого состояния.

"Я не знаю. Вообще-то, я не могу в это поверить. Я не чувствую никакой разницы. Я думаю, что это преувеличение. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я невежественен", – сказал актер.

Хопкинс не скрывал, что относится к своему диагнозу с юмором и не позволяет ему определять свою жизнь. С присущей ему иронией он заметил, что никто не застрахован от трудностей.

"Есть замечательная поговорка, которая гласит, что нам всем конец. Мы всегда были и всегда будем. Весь человеческий род в полной заднице", – пошутил он.

Синдром Аспергера считается одной из форм высокофункционального аутизма. Люди с таким диагнозом могут испытывать трудности с социальным взаимодействием, пониманием невербального общения, юмора или сарказма, хотя их интеллектуальные способности, как правило, остаются сохраненными.

Энтони Хопкинс – один из самых выдающихся актеров современности. Мировую славу ему принесла роль серийного убийцы-каннибала Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят", за которую он получил премию "Оскар" как лучший актер. В 2003 году Хопкинс получил звезду на Голливудской аллее славы, а с 2008 года стал членом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Ранее OBOZ.UA писал, что Энтони Хопкинс подколол Ким Кардашьян из-за странной "омолаживающей" повязки, похожей на маску Ганнибала Лектера.

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