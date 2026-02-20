'Герци': KHAYAT впервые презентовал акустическую версию своей популярной песни

На YouTube-канале "Суспільне Чернігів" уже вышел новый выпуск проекта "Фабрична, 12". Гостем стал певец Андрей Хаят, который впервые исполнил акустическую версию своей песни "Герци".

Видео дня

Артист говорил о трансформации собственного творчества, возвращении к андеграундному звучанию и аккордеону, узнаваемости голоса и потенциале украинского культурного пространства.

"Я пишу музыку не просто для того, чтобы она залетала в тренды, я все же доношу туда смысл бытия, и для меня в целом музыка, особенно сегодня, – это зеркало нашего времени. Хочется, чтобы через энное количество лет, когда, дай Бог, все закончится и будут упоминания, что в культурном плане происходило с Украиной за все эти годы, – мне очень хочется, чтобы там была музыка, которая очень четко резонирует со временем, в котором мы живем", – говорит KHAYAT.

Услышать вживую эту версию можно будет уже 8 марта на концерте певца в Origin Stage. Билеты здесь.