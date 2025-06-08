'Где тот фронт, на котором я должна была стоять?' Мандзюк объяснила, почему согласилась на 'круглый стол' с Алхим у Рамины

Блогер Елена Мандзюк, известная своей проукраинской позицией, стала участницей остро обсуждаемого интервью с Анной Алхим – блогером, которая, несмотря на полномасштабную войну, продолжает публично использовать русский язык и потреблять контент артистов из РФ. Беседа состоялась в рамках "круглого стола" ведущей Рамины Эсхакзай и уже вызвала мощный общественный резонанс.

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Объясняя в Instagram, почему приняла участие в этом формате, Мандзюк заявила: она сделала это, чтобы еще раз привлечь внимание к бездействию государственных органов в сфере защиты украинского языка, культуры и информационного пространства. По ее словам, после того, как она публично выступила против обесценивания всего украинского, столкнулась с угрозами, потерей источников дохода и полным отсутствием защиты со стороны государства.

"Я не знаю, почему, но я до сих пор пытаюсь еще что-то доказать. Но пусть будет так еще раз, возможно тогда государство хотя бы как-то отреагирует", – написала она.

По словам инфлюенсера, после ее публичных заявлений против пророссийского контента и популяризации русского языка в Украине, ее преследовали морально и физически. Часть общества поддержала Мандзюк, другие – пытались сломать ее публичную позицию: угрожали, писали в СБУ, высмеивали, распространяли оскорбления.

"Вы кричали: "Борись!" и я боролась. Угрожали убить детей. Удалили мой сайт, мою программу, мой доход. И ни одна институция не встала рядом! Ни один представитель власти не сказал: "Стоп, это ненормально",– отметила она.

В своей эмоциональной речи Мандзюк задает риторический вопрос: "Скажите мне – где тот фронт, на котором я должна была стоять одна? Где тот закон, который защитит украинский? Где те государственные механизмы, которые должны регулировать инфлюенсеров с пророссийской риторикой? Где ваши голоса, когда тех, кто не боится, доводят до самоубийства или просто расстреливают?" Она подчеркнула, что выступила не против конкретного блогера, а против системной бездеятельности, которая позволяет пророссийским инфлюенсерам и дальше формировать информационное пространство, не неся никакой ответственности.

В InstaStories Мандзюк также сообщила, что получила официальный ответ из Офиса Генерального прокурора. Ее заявление было приобщено к уголовному производству по статье "государственная измена", а ее аргументы обещают проверить.

"Пока ни одного реального предохранителя, ни одной защиты, ни одного ответа на главный вопрос: когда мы, наконец, перестанем играть в "отреагировали"?", – добавила блогерша.

Она также сообщила, что за все время получила лишь 2% поддержки от медийных лиц. Основная поддержка поступала от журналистов, ветеранов и военных. В то же время значительная часть инфлюенсеров, по ее словам, молчала или даже поддерживала Алхим в конфликте, осуждая буллинг, направленный против нее.

"Потому что что становится с такими как я? Где-то пристрелили, все погрустнели, принесли цветочки на похороны. Выложат сториз со свечой и моим портретом и все. Проблема решена, идем дальше", – написала Мандзюк.

Что известно об интервью

"Круглый стол" в формате беседы между двумя блогерами организовала журналистка Рамина Эсхакзай. Разговор состоялся на YouTube-канале ведущей и касался одной из самых острых тем современности – языковой идентичности, информационной гигиены и толерантности к российскому контенту во время войны.

Анна Алхим заявила, что будет продолжать говорить на русском, потому что ей так комфортно. Она добавила, что прекрасно владеет украинским, но думает на русском и не видит проблемы в личном потреблении контента из РФ, хотя и не транслирует его публично.

Кроме языка, особое возмущение вызвало видео Алхим, на котором она танцевала под российскую песню на фоне аллеи погибших Героев в Хмельницком. Она объяснила, что не заметила мемориал, когда записывала видео, однако публично извиняться не планирует.

Предыстория конфликта

Напомним, масштабный скандал вокруг Анны Алхим разгорелся после ее пренебрежительной реакции на предложение спеть украинскую песню во время крестин детей блогера Стаси Макеевой. Ее поведение вызвало возмущение среди гостей мероприятия и пользователей соцсетей, особенно учитывая символический вес украинского языка в условиях полномасштабной войны.

К критике присоединилась и Елена Мандзюк, которая публично обратилась в СБУ с требованием отреагировать на действия Алхим, обвинив ее в распространении пророссийских нарративов и отказе от государственного языка.

После этого ситуация обострилась. В ночь на 8 мая Instagram Алхим был заблокирован. Она заявила, что находится в Варшаве и вскоре отправляется дальше. В то же время Елена Мандзюк призналась, что пережила одну из самых страшных ночей в жизни, намекая на серьезные угрозы. Она также подала заявление в полицию из-за угроз, которые начала получать.

Тогда Алхим отрицала любую причастность к возможному покушению на Мандзюк и отметила, что имеет алиби, поскольку была за границей. А недавно между блогерами, несмотря на напряжение, начался диалог, результатом которого стала договоренность о совместной поездке к военным.

Ранее OBOZ.UA писал о более давних скандалах Анны Алхим и рассказывал, как она способствовала российской пропаганде в Украине, восхваляя диктатора Путина.

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