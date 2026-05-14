Где смотреть Евровидение 2026: на каком канале трансляция и как найти онлайн второго полуфинала

В четверг, 14 мая, состоится второй полуфинал юбилейного 70-го песенного конкурса Евровидение 2026. Именно в этот вечер на сцену выйдет представительница Украины – певица LELEKA (Виктория Лелека), которая будет бороться за место в финале шоу.

Артисты из 15 стран-участниц продемонстрируют на сцене свои музыкальные номера, однако шанс попасть в решающий этап соревнования получат только 10 из них. Трансляция будет доступна как для телезрителей, так и онлайн. Что нужно знать о музыкальном шоу читайте в материале OBOZ.UA.

OBOZ.UA также ведет текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2026.

Где смотреть трансляцию Евровидения 2026

Онлайн-трансляция первого полуфинала 70-го Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени. Показ песенного конкурса традиционно будет проводить "Суспільне" на нескольких платформах:

телеканале "Суспільне Культура" (телевидение, стриминговые платформы);

YouTube-канале "Евровидение Украина";

на сайтах "Суспільне Культура" и"Евровидение в Украине";

а слушать самые интересные события шоу можно будет в эфире "Радио Проминь".

Прямая трансляция также будет доступна в приложении "Дія", а именно в разделе "Дія.ТВ".

В частности, прямую трансляцию, но без украинских комментариев можно будет посмотреть на официальном канале Евровидения в YouTube.

Стоит отметить, что в 21:30 на "Суспільне Культура" также начнется "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение 2026", а уже сразу после него – само Евровидение.

Трансляцию будут сопровождать переводом на жестовом языке.

Напомним, Украину на Евровидении 2026 представляет певица LELÉKA с песней Ridnym. 14 мая она будет бороться за место представлять нашу страну в гранд-финале под номером 12. Узнавайте, в котором именно часу выступит LELÉKA во втором полуфинале. В частности, в этом полуфинале украинцы смогут голосовать за фаворита.

Участники второго полуфинала

Во втором полуфинале выступит 18 стран, однако 3 из них являются автофиналистами (страны-основатели Евровидения) и не будут соревноваться за место в финале.

