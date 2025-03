Победитель 'Лиги смеха' мобилизовался в ВСУ, но не афишировал это

Комик и участник команды-победителя "Воробушек" в "Лиге смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, однако не делал это публично. Пока неизвестно, где и на каком направлении сейчас он служит.

Информация о мобилизации Вавилова стала известна благодаря комику Василию Байдаку, который вспомнил об этом во время разговора в проекте "СучЦукрМуз". Юморист как раз рассказывал, как сейчас живут члены бывшей команды "Воробушек".

"Сергей Вавилов, аплодисменты ему, мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит", – отметил Байдак.

До вступления в армию Сергей Вавилов пробовал себя в сфере IT. В 2022 году он стал одним из победителей программы IT Generation, получив грант на обучение по направлению Project Management IT. Сам комик шутил о своей профессии: "Я творческий среди нетворческих, но среди творческих я никто".

Вавилов долго не давал о себе знать в соцсетях. Последний его пост в Instagram датируется сентябрем 2024 года, после чего комик полностью исчез из информационного пространства.

В частности, Василий Байдак также рассказал, как живут сейчас другие участники юмористической команды "Воробушек". По его словам, Александр Сердюк проживает в Дрогобыче и волонтерит там, Слава Кедр работает над группой Badstreet Boys и волонтерит, а Евгений Журавлев много времени проводит с семьей и работает в Подпольном стендапе.

