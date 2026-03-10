Где сейчас и как выглядит 73-летний Тарас Петриненко: создал неофициальный гимн Украины, но не хочет писать новые песни

10 марта свой день рождения отмечает народный артист Украины, автор песни "Україна" и один из символов украинской эстрады – Тарас Петриненко. В этом году музыканту исполняется 73 года. Его композиции десятилетиями звучат со сцены, а хит "Україна" давно стала неофициальным гимном страны.

Видео дня

Несмотря на почтенный возраст, артист продолжает выступать и гастролировать, однако новые песни пишет значительно реже. Сам Петриненко объясняет, что не хочет создавать музыку "на заказ" или под влиянием моды, поэтому часто откладывает новые произведения, пока не появится настоящее вдохновение. OBOZ.UA расскажет, как сейчас живет легендарный хитмейкер.

Песня "Україна", которая принесла Петриненко особую популярность, появилась еще в 1980-х годах. В советский период она могла стать основанием для обвинений в "национализме", поэтому музыкант долго не решался ее записать.

В конце концов композицию создали фактически тайно на Украинском радио. Впоследствии она стала одной из самых известных украинских песен и превратилась в символ для нескольких поколений слушателей.

Еще до независимости Украины творчество Петриненко неоднократно попадало под давление советской цензуры. Его авторские композиции запрещали исполнять, а программы приходилось согласовывать с государственными структурами. Сам певец вспоминал, что из-за этих ограничений ему даже пришлось некоторое время работать за пределами Украины.

После возвращения на Родину музыкант продолжил выступать и создавать новые песни. Его альбом "Господи, помилуй нас" в начале 1990-х называли одним из лучших в Украине. За годы творчества артист получил ряд государственных наград, в частности Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко и звание Национальная легенда Украины.

Петриненко также известен активной гражданской позицией. Он поддерживал протестные акции во время Революции на граните, выступал на сценах во время Оранжевой революции и Революции достоинства.

После начала полномасштабного вторжения России певец остался в своем доме под Киевом и продолжил выступать. Вместе с певицей Татьяной Горобец, с которой он работает на сцене много лет, музыкант проводит концерты в разных городах Украины. Последние были в ноябре 2025-го в Тернополе и Луцке.

В то же время музыкант говорит, что новые песни пишет нечасто. По его словам в интервью "Суспільному", он не любит создавать музыку "на злобу дня" или специально под определенную конъюнктуру. Артист убежден, что настоящая песня должна рождаться естественно, а не появляться только потому, что этого требует момент.

"Когда у меня вдруг возникнет потребность что-то написать, конечно я напишу, но вызывать в себе это я не хочу. Я не люблю делать что-то намеренно, на заказ. Если оно появится – оно появится, я обязательно вас об этом сообщу", – говорил музыкант.

Сам Петриненко объясняет свое отношение к музыке просто: для него важно, чтобы песни не только развлекали, но и заставляли слушателя думать. Именно поэтому, как рассказал в интервью Rostyslove Production, он не спешит с новыми релизами, но продолжает выходить на сцену и исполнять композиции, которые уже стали частью украинской музыкальной истории.

Впрочем иногда Петриненко соглашается на неожиданные творческие эксперименты. В 2024 году он записал дуэтную композицию"Час" вместе с музыкантом и военнослужащим Александром Положинским. По словам Положинского, певец согласился на сотрудничество, хотя обычно отказывается от подобных предложений.

"Саша, говорит, если бы кто другой обратился, я бы отказал. Но тебе отказать нельзя, – пересказал слова Петриненко его коллега Положинский. – Меня очень цепляет такое отношение".

Ранее OBOZ.UA писал, что хореограф Константин Томильченко из "Танцуют все!" изменился до неузнаваемости и шокировал сеть. Теперь он носит бороду с заметной сединой, а черты лица стали более выразительными. В целом его стиль стал более сдержанным и взрослым, что соответствует возрасту и профессиональному статусу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!