'Саша, кому-то другому я бы отказал': Положинский рассказал, как Тарас Петриненко отреагировал на предложение записать рэп-хит

Украинский рэпер и бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, рассказал, как удалось записать новый хит "Час" с музыкальной легендой Украины Тарасом Петриненко. По словам исполнителя, он обратился к 71-летнему певцу с предложением о дуэте.

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Деталями Положинский поделился в студии "Ранку" на 1+1. "Саша, говорит, если бы кто-то другой обратился, я бы отказал. Но тебе отказать нельзя, – пересказал слова Петриненко гость. – Меня очень цепляет такое отношение".

Рэпер назвал Петриненко "крестным отцом в профессиональной деятельности", ведь в 1997 году он был главой жури на музыкальном фестивале "Червона Рута", где Саша фактически начал свою карьеру. "То есть с тех пор мы знакомы, общаемся, и я всегда чувствовал это, знаешь, родительскую руку на плече", – добавил музыкант.

Однако, признается Положинский, не следует надеяться на выступления вживую с Тарасом Петриненко. "Боюсь, что это будет сложно. У Тараса есть свои концерты, во-первых. Во-вторых, он уже не так легок на подъем, как когда-то. Все-таки ему уже за 70", – объяснил знаменитость.

Неожиданная коллаборация "Час" появилась на музыкальных платформах 13 сентября 2024 года. С момента выхода в сети прошло всего три дня, однако клип на композицию стремительно набирает просмотры на YouTube. Более того, сейчас хит Положинского и Петриненко занимает 17-ю строчку среди песен в разделе "Популярное".

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