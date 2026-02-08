'Сколько я спала?' Хореограф Константин Томильченко из 'Танцуют все!' изменился до неузнаваемости и шокировал сеть. Фото тогда и сейчас

Хореограф Константин Томильченко, которому сейчас 49 лет, привлек внимание украинцев после появления в составе жюри Национального отбора на Евровидение 2026. В сети начали активно обсуждать его внешность и сравнивать фото со времен шоу "Танцуют все!" с современными кадрами.

Многие пользователи Threads признались, что сначала даже не узнали хореографа. Изменения во внешности Томильченко вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Теперь он носит бороду с заметной сединой, а черты лица стали более выразительными. В целом его стиль выглядит более сдержанным и взрослым, что соответствует возрасту и профессиональному статусу.

Реакция пользователей оказалась эмоциональной. Некоторые украинцы с удивлением писали: "Сколько я спала?" и "Серьезно? Это он? Я даже не узнала".

В то же время немало украинцев выразили поддержку хореографу и призвали не удивляться возрастным изменениям. В частности, в сети отмечают:

"Константин – краш детства: очень талантливый, харизматичный, интересный и интеллектуальный человек. Радуюсь, что на нынешнем Нацотборе выбрали профессионализм вместо скандала. Хочется видеть его больше в медиапространстве".

"Справедливости ради, в 2022-м почти все поседели".

"Через 20 лет на себя в зеркало посмотрите и тоже удивитесь".

"Первое фото из 2010-х годов, сейчас ему 49".

"В Украине все стареют рано, такая жизнь".

Напомним, пик телекарьеры Константина Томильченко пришелся на 2012-2014 годы – был судьей и постановщиком выступлений на "Танцуют все!" В частности, еще в 2005 году был постановщиком номера "Вместе нас много" группы "Гринджолы" на Евровидении и принимал непосредственное участие в перформансе.

