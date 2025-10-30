Галкин спел на украинском для Лободы: видео с частной вечеринки в Дубае

Российский юморист Максим Галкин выступил вместе с украинской певицей Светланой Лободой на дне рождении ее друга. Артисты развлекали гостей частной вечеринки, что состоялась в Дубае, зажигательными танцами и песнями, некоторые из которых написаны на соловьином.

Так, например, в исполнении знаменитостей прозвучали легендарные композиции "Цей сон" Степана Гиги и "Смерека" Любомира Якима. Что интересно, последний хит Максим Галкин спел специально для Лободы, несколько изменив слова. Соответствующий ролик обнародовали в соцсети TikTok.

Российский шоумен решил исполнить припев трека Любомира Якима заменив слово "смерека" на имя коллеги по сцене. В результате из его уст прозвучали строки: "Ой, Світлано. Розкажи мені, Світлано, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя Світлано".

Воспоминаниями с частной вечеринки появились и на странице Лободы в Instagram. Артистка обнародовала немало снимков с гостями развлекательного мероприятия, и конечно же, не обошлось без фото с Галкиным. Светлана Лобода показала, как они с юмористом спели "Цей сон" и весело танцевали.

Стоит заметить, что неожиданный дуэт вызвал несколько неоднозначную реакцию в сети. Многие юзеры были приятно удивлены увидеть такую коллаборацию артистов, поэтому оставляли положительные комментарии: "Невероятные", "Как это красиво, как приятно", "Максим и Светлана супер", "Какой крутой дуэт".

Однако некоторые пользователи сети имели менее положительные эмоции от увиденного. Основной негатив вызвал тот факт, что Лобода продолжает исполнять песни на русском за границей, тогда как шоумен из РФ поет на соловьином: "Галкин украинский знает лучше, чем Лобода".

