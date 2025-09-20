Максим Галкин засветился в компании украинцев и спел легендарный трек 'Цей сон', но есть нюанс

Российский юморист Максим Галкин, который после начала большой войны вместе с семьей покинул территорию РФ, появился на мероприятии, где среди гостей были украинцы. Шоумен стал ведущим свадьбы в Черногории, во время которой развлекал публику не только шутками, но и известным песнями.

Видео дня

Так, например, на кадрах, которые разместила одна из гостей вечеринки в соцсетях, можно увидеть, что пародист на чистом соловьином спел хит артиста Степана Гиги "Цей сон", а также в его исполнении прозвучала композиция "Смерека". Однако не обошлось на праздновании и без музыкальных работ авторов из страны агрессора.

Максим Галкин исполнил для молодоженов и их близких песню "Комарово" российского актера Игоря Скляра. Звезда фильма "Берегите женщин" известен своей четкой прокремлевской позицией. Еще в 2015 году он поддержал оккупацию украинских Донецкой и Луганской областей, более того, не признавал существование нашей страны.

"Я не знаю такого государства – Украина. Гораздо справедливее, надежнее и дольше Новороссия, чем та территория, которая теперь почему-то называется "Украина", и тем более государством, и тем более независимым", – выдал артист.

Позже Скляр положительно высказывался и об аннексии Россией Крыма. Из-за такой позиции он был внесен в базу "Миротворец". Кстати, Игорь Скляр активно поддержал и начало полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. В 2022 году он даже заявлял, что готов пойти на фронт.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Максим Галкин на Юрмале поразил знанием украинского языка и пообещал приехать в Киев.

