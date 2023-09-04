Фролова, Мазур, Мозговая: 5 украинских звезд, которые стали мамами в 40+ лет. Фото

Еще лет 20 назад женщины редко решались на рождение детей в возрасте 40+. Во-первых, эти мамочки сталкивались с осуждением со стороны общества: их называли "старородящими". Во-вторых, боялись, что могут возникнуть проблемы с собственным здоровьем или здоровьем ребенка.

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Сегодня же запрещено употреблять дискриминационный термин "возрастная роженица", что дает женщинам большую свободу выбора: когда становиться мамой и делать ли это вообще. А вот медицина, какой бы прогрессивной ни была, не может дать гарантии, что с малышом и беременной все будет хорошо. Это не останавливает тех, кому за 40, решаться на роды – желание подарить жизнь побеждает. Среди этих смельчаков – украинские знаменитости. Подробнее об их опыте читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Василиса Фролова

Украинская модель, телеведущая и актриса Василиса Фролова после многих попыток забеременеть смирилась с тем, что ей не стать мамой. Тогда она была в романтических отношениях с креативным директором Александром Стрижельчиком.

Однажды друг знаменитости, продюсер Дмитрий Котеленц, помог перевезти коробки в новую квартиру. Василиса предложила ему переночевать, и тогда у них был первый секс. Звезда забеременела, разорвала отношения с парнем, которые длились 11 лет, и стала встречаться с новым избранником. Вскоре у пары родился первенец. Отметим, что тогда Фроловой было 43 года.

2. Елена Мозговая

У украинского продюсера Елены Мозговой есть три дочери. Двух, Зою и Евгению, родила от певца и композитора Александра Пономарева, а третью, Соломию, – от певца Дэвида Аксельрода. Самая младшая девочка появилась на свет, когда Елене был 41 год.

Через 4 месяца после родов Мозговая написала на своей странице Facebook: "Если вы забеременели, рожайте и даже не сомневайтесь! Вы даже представить себе не можете, какое это счастье, родить в таком зрелом возрасте!".

3. Алла Мазур

Журналистка и телеведущая Алла Мазур родила первенца, когда ей было 43 года. Кто отец ребенка – неизвестно. Сына Артема знаменитость воспитывает самостоятельно. В Instagram она делится с мамами, как держать баланс между работой, уходом за чадом и заботой о собственном здоровье.

4. Марина Одольская

Звезда 90-х, украинская певица Марина Одольская воспитывает четверых детей. Двое, сын Никита и дочь Люба, появились на свет в первом браке, а сыновья Лев и Андрей родились от второго мужа, звукорежиссера Евгения Иванова. В четвертый раз Марина стала мамой в 40 лет. Радостным известием поделилась на странице в Facebook: "Наш сынишка родился вчера поздно вечером. И мы уже целую ночь вдвоем! Спасибо моему любимому Евгению Иванову и лучшему врачу на земле за возможность снова почувствовать это счастье!".

5. Елена Кравец

Украинская комедийная актриса и лидер телешоу "Женский квартал" Елена Кравец – мама троих детей. Сначала на свет появилась старшая дочь Мария, а через 13 лет, когда актрисе было 39, родились двойняшки, Екатерина и Иван. Во время беременности звездная мама не сидела сложа руки: она прошла курсы скорочтения и выпустила линию одежды для беременных.

Ранее OBOZREVATEL писал об украинских звездах, чьи дети учатся в школах и высших учебных заведениях Франции, США, Германии и других стран.

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