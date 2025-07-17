Фотозона, торт и мини-платье: Никитюк устроила празднование первого месяца жизни своего сына. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в июне родила первенца от своего любимого мужчины, военнослужащего Дмитрия Бабчука, организовала вечеринку в честь первого месяца жизни сына. Отпраздновать важную дату знаменитость решила в уютной беседке, а для декораций выбрала пастельные цвета: голубой, бежевый и белый.

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Новоиспеченная мама подготовила стильную фотозону с воздушными шариками, а также заказала тортик с ярко-желтым кремом с листочками и символической надписью "1 month". Соответствующие кадры она обнародовала на личной странице в Instagram.

"Нашему чулувичку уже месяц. В моем сердце просыпается любовь, неизвестной для меня галактики под названием "ребенок", – написала ведущая.

Для празднования Леся Никитюк нарядилась в нежное мини-платье, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру. Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и оставила несколько свободных прядей возле лица. Образ она дополнила оригинальным аксессуаром, ведь вместо кольца надела на палец детскую соску.

Праздничный стол был задекорирован белыми и голубыми свечами, а также растениями. Судя по обнародованным кадрам, кроме торта, ведущая угощала гостей круассанами.

Напомним, что Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня. Сын знаменитости появился на свет в Первом роддоме Киева. Радостной новостью ведущая поделилась в своих соцсетях, обнародовав фотографии со дня выписки. Она не показала лицо малыша, однако порадовала фанатов трогательными кадрами с любимым.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леся Никитюк ответила на упреки о суррогатном материнстве красноречивыми фото.

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