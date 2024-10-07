Forbes назвал самую богатую певицу в мире: у нее больше денег, чем у Рианны

34-летняя Тейлор Свифт стала самой богатой певицей в мире по данным Forbes. Ее чистый капитал составляет более 1,6 миллиарда долларов, что на 200 миллионов больше состояния поп-артистки Рианны.

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Именно мировой тур Eras и продажа музыкальных альбомов предоставил Тейлор Свифт в октябре 2023 года возможность войти в список самых богатых людей. Как отмечает Forbes на своем сайте, сейчас знаменитость занимает 2545 место среди миллиардеров во всем мире.

Еще в начале апреля ее капитал составил 1,1 млрд долларов, а за 6 месяцев вырос на полмиллиона. Сейчас Тейлор Свифт возглавляет рейтинг самых богатых женщин-музыканток, но все еще конкурирует с рэпером Jay-Z, капитал которого оценивается в 2,5 млрд долларов.

Известно, что дебютировала поп-певица в 2006 году, но наибольшую популярность получила только в 2023 году. Состояние ей обеспечили последний шестой музыкальный тур Eras, признание человеком 2023 года по версии журнала TIME и некоторые осторожные, но уверенные шаги в развитии карьеры.

В частности, Свифт стала первой музыканткой, которая получила свое состояние преимущественно благодаря песням и концертам. 125 млн долларов – во столько оценили недвижимость артистки, все остальное – карьера: гонорары по выступлениям и гастролям и музыкальный каталог.

Тейлор Свифт заработала около 130 млн долларов только на прослушиваниях песен в Spotify. В частности, ее треки есть и на других музыкальных сервисах – Apple Music, YouTube Music и Amazon Music – и сумма составляет около 160 млн долларов.

Раннюю успеваемость певица получила, вероятно, благодаря помощи родителей. Ее семья была высшего среднего класса, и это сильно влияло на развитие будущей звезды. Отец Скотт Свифт работал биржевым маклером, а мать Андреа Свифт – менеджером по маркетингу в рекламном агентстве, что приносило чистый капитал в 10 млн долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что самая успешная певица в мире поддержала Камалу Гаррис на предстоящих выборах.

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