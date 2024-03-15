Финал сериала 'Корона' предсказал будущее монархии? Какие скандалы королевской семьи могут привести к ее краху

Последние сцены последнего сезона культового сериала "Корона" от Netflix, похоже, впечатляюще предсказали нынешнее положение британской королевской семьи. В финальных эпизодах показали разговор между королевой Елизаветой II и принцем Филиппом о будущем следующего поколения монархов. И суверен, которую в 5 и 6 сезонах воплотила Имельда Стонтон, и ее муж в исполнении Джонатана Прайса размышляют о том, что их наследники "совсем не готовы взять власть".

Действие последнего эпизода историко-драматического сериала происходит в 2005 году, почти за два десятилетия до смерти королевы Елизаветы II в 2022-м после рекордных 70 лет правления. О пророчестве момента задумались Business Insider.

В финале последней серии шестого сезона показаны своеобразные "проводы" британской королевы, когда к ней присоединяются молодые версии ее самой, и она представляет, как проходят ее собственные похороны. Однако перед этим сериальная Елизавета II имеет пророческий разговор со своим мужем, принцем Филиппом, умершим чуть больше за год до нее.

Стоя в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, месте, где когда-нибудь будут похоронены они оба, Елизавета и Филипп обсуждают тот факт, что "следующее поколение королевских особ совсем не готово взять власть".

"Хорошо то, что это не наша проблема. Вот где мы будем, ты и я. Прямо под этим камнем. Мы никогда не услышим воплей изнутри", – говорит Филипп жене.

Хотя королева упрекает принца за его мрачный юмор, она не может не согласиться.

Филипп же продолжает: "Система больше не имеет смысла ни для тех, кто вне нее, ни для тех, кто внутри нее. Мы – вымирающая порода, ты и я. Я уверен, что все будут продолжать, делая вид, что все хорошо. Но вечеринка закончилась".

В общем, весь финальный сезон "Короны" построен на том, что королева сомневается: отрекаться ей от престола в пользу старшего сына или нет. Более того, в последней серии показано, как Елизавета II все же приняла решение сойти с престола и передать правление в руки Чарльзу, о чем она собиралась объявить в речи на его свадьбе с Камиллой. Об этом ходило немало слухов и все во дворце были уверены – королева это сделает. Впрочем, в последний момент она передумала. Филипп, также догадывавшийся о намерениях жены, заметил, что она поступила правильно.

Неужели слова в сериале оказались пророческими? Скандалы вокруг членов королевской семьи, а также общее состояние современной британской монархии оказывают весьма негативное влияние на репутацию короны.

Король Чарльз сошел на престол после смерти королевы Елизаветы 8 сентября 2022 года. Хотя поначалу он получил положительную реакцию от британской общественности, ситуация изменилась перед его коронацией.

В январе 2023 года были опубликованы взрывные мемуары принца Гарри "Запасной", в которых раскрываются ранее не обнародованные детали его конфликта с королевской семьей. Одно из самых шокирующих обвинений заключалось в том, что Уильям физически напал на Гарри во время конфронтации 2019 года из-за Меган Маркл, которую Уильям назвал "резкой", "грубой" и "тяжелой". По крайней мере, именно так утверждается в книге.

Гарри также написал, что, по его мнению, Камилла "сливала истории о других членах семьи", включая Меган, в прессу.

Кроме того, в мае свобода слова в обществе была подвергнута сомнению после того, как лидер британской антимонархической группы Грэм Смит оказался под арестом с другими оппозиционерами в день коронации короля Чарльза. Представитель столичной полиции после этого сделал заявление, в котором выразил сожаление по поводу арестов и сказал, что следствие не смогло доказать намерение протестующих сорвать мероприятие.

Через несколько месяцев Смит сказал, что не получил официальных извинений от представителей королевской семьи за этот инцидент. Букингемский дворец также отказался от комментариев прессе. Инцидент осветил кампанию Смита за ликвидацию монархии, похоже, только усилившуюся на фоне последних событий.

Роль короля по понятным причинам была уменьшена, но сейчас некоторые считают, что институции не хватает лидерства и многие ставят под сомнение ее будущее. Последний отчет Суверенного гранта показал, что королевская семья обошлась британским налогоплательщикам в 86,3 миллиона фунтов стерлингов, или около 110,5 миллиона долларов, в течение 2022-2023 финансового года.

А прямо сейчас продолжается совершенно странный скандал, получивший название "Кейтспиратство". 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители Кенсингтонского дворца тогда сообщали, что 42-летняя принцесса Уэльская пробудет в медицинском учреждении около двух недель, после чего не будет появляться на публике до Пасхи. Загадочная болезнь породила немало слухов среди поклонников британской королевской семьи, однако обстоятельства стали еще более странными после публикации фото Кэтрин с детьми ко Дню матери.

Журналисты выяснили, что фото "ненастоящее". Было проведено расследование и обнародованы метаданные изображения, которые доказали наличие фотошопа на снимке. Однако самое интересное, что после удаления неудачно отредактированного кадра, дворец отказался публиковать оригинальную фотографию, ведь, вероятно, ее просто нет.

Ситуация привела к росту спекуляций и конспирологических теорий о местонахождении Кейт. Одна из них – измена принца Уильяма. Адепты этой теории считают, что будущий король якобы снова крутит роман со своей "деревенской любовницей".

И хотя Миддлтон в конце концов принесла извинения за "путаницу" с фотографией, репутация короны сильно пострадала, а количество слухов и теорий лишь продолжило стремительно расти.

Не стоит забывать, что и у короля Чарльза III сейчас серьезные проблемы со здоровьем. У него диагностировали рак.

Все эти события делают будущее королевской семьи неуверенным. Предусмотрел ли сериал "Корона" эти изменения? Или это просто случайность? Покажет время, но уже сейчас решается, сможет ли монархия адаптироваться к новым вызовам и остаться верной своим традициям.

Как писал OBOZ.UA, поклонники королевской семьи обнаружили еще один возможный признак редактирования на недавнем фото супругов Уэльских. На снимке можно увидеть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, покидающих Виндзорский замок. Впрочем, кирпичи позади автомобиля не совпадают по цвету с теми, которые можно увидеть сквозь окно машины.

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