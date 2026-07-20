"Фильтруй базар!" Алексей Горбунов нецензурно высказался о внешности Ольги Сумской и получил резкий ответ

Украинский актер и народный артист Алексей Горбунов оказался в центре громкого скандала. Во время прямого эфира он на русском языке нецензурно высмеял внешность народной артистки Украины Ольги Сумской. Актриса не стала молчать и резко ответила коллеге.

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Скандальный стрим на платформе Twitch Горбунов провел около месяца назад вместе с блогером Николаем Залипухой, который известен провокационным контентом и неоднократно оказывался в центре резонансных историй, в частности, в 2025 году его оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино. Во время эфира с блогером актер решил высказать свое мнение об Ольге Сумской.

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Сначала Горбунов вспомнил, что снимался с ней в нескольких фильмах, однако очень быстро перешел к откровенным оскорблениям. При этом весь диалог он вел на русском языке.

Сначала актер заявил, что считает лучшей их совместной работой картину режиссера Александра Шапиро "Бес Пор No", а после этого начал нецензурно комментировать внешность Сумской.

"Оля, а что с еб*лом? Ну вот сейчас на стоп-кадре что с еб*лом? И зачем ты так шампанское открываешь, и что ты передаешь этим открытием? Это что, бл*дь? Мне даже неприлично об этом говорить. Что ты вкладываешь в открытие шампанского? Эта х*рня еб*шит (вероятно, речь идет о пробке, которая "вылетает" после открытия бутылки. – Ред.). И что у тебя сейчас с еб*лом, я хочу понять?" – безпардонно заявил Горбунов.

Актер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения во время этого стрима. В то же время никаких подтверждений этому нет, а сам Горбунов ситуацию не комментировал.

Ольга Сумская в Instagram публично ответила коллеге, дав понять, что не собирается игнорировать его слова.

"И действительно… Что у меня с еб*лом? Да вроде пока все ок, держится. А вот что у тебя с головой, Леша, вот это вопрос… Так что, Казимир Зал*пенко, фильтруй базар!" – написала артистка.

Позицию Сумской поддержали ее коллеги. Актер Тарас Цимбалюк подчеркнул, что такое поведение неприемлемо: "Оля, ты прекрасна! Невероятный человек и очень красивая женщина! Конечно, жаль, что наши коллеги считают подобное поведение нормой сегодняшнего дня! Обнимаю тебя!"

Певица alyona alyona также встала на сторону Сумской: "Оля, каждый излучает то, чем наполнен. Спасибо, что в тебе свет и добро!"

Не менее эмоционально отреагировала и актриса Ирина Сопонару: "Какое быдло, в принципе, ничего нового. Олюсик, ты – любовь! А это недоразумение в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо – дно".

Сам Алексей Горбунов пока не отреагировал ни на критику пользователей, ни на ответ Ольги Сумской.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Горбунов кинулся с ругательствами на Дзидзьо, Полякову и других певцов, снимающихся в кино. Он заявлял, что довольно часто не может понять, почему режиссеры приглашают в свои проекты исполнителей, а не профессиональных актеров.

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