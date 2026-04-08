Фигуристку, которая провалилась на Олимпиаде-2026, унизили в бутике Милана из-за российского паспорта: ее другу-грузину тоже не повезло

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая не смогла попасть в топ-5 на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане, Италия, заявила об "отмене" россиян в мире после выступления. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней в одном из бутиков в аэропорту.

По словам Петросян в интервью российскому блогеру, после завершения соревнований она посетила магазин Dior, где планировала приобрести украшения. Однако, как утверждает фигуристка, продавщица отказала ей в продаже после проверки паспорта.

"У меня осталось небольшое разочарование после визита в магазин Dior в аэропорту. Я хотела купить серьги и кольцо, и девушка-консультант попросила паспорт. Увидела этот красный паспорт и сказала: "Мы не можем продавать товары людям из России", и Louis Vuitton тоже сказал, что так делать не могут", – рассказала россиянка.

Фигуристка добавила, что вместе с ней был знакомый из Грузии, который также попытался совершить покупку. Однако, по ее словам, ему тоже отказали, поскольку у него был билет в Москву.

"Думаю, ладно, у нас есть товарищ из Грузии. Думаю, сейчас купим. Он достал паспорт и посадочный, но ему сказали: "Вы летите в Москву, мы вам тоже не можем продать", – отметила Петросян.

Она назвала ситуацию неприятной и заметила, что "после такого отношения" задумывается, стоит ли вообще покупать товары известных брендов. При этом фигуристка уточнила, что, по ее словам, подобные ограничения действуют не во всех компаниях, но в аэропорту это касалось именно Dior и Louis Vuitton.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Петросян была недовольна своим результатом (6 местом) на Олимпиаде. Россиянка признала, что ей будет психологически сложно возвращаться в РФ после такого результата.

"Скорее сложно мне будет психологически вернуться после такого проката в Россию", – сказала она, добавив, что не ожидает проблем с выступлениями на внутренних соревнованиях.

