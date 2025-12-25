'Ну как вам сказать...' Евгений Кот удивил подробностями о долгожданной полуторагодовалой дочери

Известный хореограф и победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот поделился подробностями достижений своей дочери Лели. Девочке едва исполнилось полтора года, а она уже знает много слов.

Об этом Евгений Кот поделился в разговоре OBOZ.UA во время съемок специального выпуска телешоу "Танці з зірками", где участвует как конкурсант. Танцовщика на паркете поддерживала жена – известный тренер и блогер Наталья Татаринцева. Кот объяснил, с кем осталась их дочь и почему родители не решились взять ее с собой на съемочную площадку.

"Мы пока что не берем Лелю на эфиры, – рассказывает Евгений. – Тем более, вы же видите, в некоторых частях павильона прохладно, плюс очень много людей – думаю, не стоит такое для малышки. Ей полтора годика, не хочется перегружать. На дневное время, когда уходим из дома, у нас есть няня, а на вечернее – наша подруга. Она с Лелей остается в случае необходимости фактически с самого рождения, мы ей доверяем".

Танцовщик с гордостью рассказал о достижениях дочери: "У Лели все зубы есть, разговаривает, бегает, гоняет, поет. Говорит все подряд: и "кашка", и "мама", и "папа", и "курочка", и "мясо", и "привет", и "пока", и все имена, всех животных называет. Папина или мамина дочка? Ну, как вам сказать... Вы же у папы спрашиваете. Конечно, такие маленькие детки больше времени проводят с мамой, но то, что она папина милота, – это сто процентов".

Ранее в интервью OBOZ.UA Женя Кот рассказывал, как узнал о беременности жены Натальи. Известно, что супруги ждали этого не один год: "Жена сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи. Честно говоря, она сама была шокирована, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, кричал от радости. Мы давно хотели этого. То старались, то нет, снова пытались, пробовали все возможные варианты, не отчаивались. Нам ставили диагноз – "бесплодие"... Однако мы верили, что наши планы осуществятся. И сейчас я хочу сказать всем будущим родителям, которые мечтают о маленьком чуде, но пока оно по каким-то причинам не приходит в их жизнь: не надо оставлять веру. Все произойдет, если вы искренне хотите этого. Я часто думаю, что, возможно, именно сейчас наступил период, когда мы с Натальей действительно к этому готовы".

