Это ребенок, которому нужен уход взрослого: певица М'ЯТА раскрыла, почему ее сын с инвалидностью не имеет отсрочки от мобилизации

Певица МЯТА (Юлия Загорская) сообщила, что ее 17-летний сын Юрий с тяжелой формой инвалидности пока не имеет полноценно оформленной отсрочки от мобилизации. Несмотря на первую группу и потребность в постоянном уходе, семье приходится проходить бюрократические процедуры, а после достижения совершеннолетия – снова подтверждать непригодность к службе.

Видео дня

Об этом артистка рассказала в интервью ТСН, объяснив, что ситуация выглядит для нее парадоксальная, учитывая состояние здоровья сына. По словам МЯТЫ, на данный момент ее старший сын Юрий стоит на учете.

"Пока что ему предоставили справку, что он стоит на учете. Для меня это очень странно и немного смешно. Потому что это ребенок с первой группой инвалидности, подгруппой А. Он не может находиться без присмотра взрослого", – отметила певица.

Она добавила, что после достижения сыном 18 лет ей придется снова обращаться в территориальный центр комплектования, проходить комиссии и подавать документы.

"Когда ему исполнится 18 лет, то мне снова придется идти в ТЦК, проходить все комиссии, подавать все бумаги, чтобы доказать, что он действительно не способен служить", – объяснила артистка.

Несмотря на состояние здоровья, сам Юрий, по словам матери, выражает желание работать в правоохранительных органах.

"Он мне говорит, что станет полицейским", – поделилась МЯТА.

Сейчас парню 17 лет. Он учится по индивидуальной программе: посещает инклюзивную школу и дополнительно занимается с преподавателями. По словам певицы, стандартная школьная программа для него не подходит.

"Он занимается отдельно с преподавателями, с тьюторами. Иначе он не может учиться. Для меня была главная цель, чтобы он заговорил и мог хотя бы немного ориентироваться в пространстве. С этим есть сложности, но мы работаем. Это пожизненный труд", – рассказала она.

Ранее МЯТА уже обращалась в ТЦК вместо сына, подавая необходимые справки и проходя процедуры. Она также объясняла, что дополнительные документы могут понадобиться даже для возможности выезда за границу вместе с ребенком.

Еще раньше артистка рассказывала, что Юрий имеет инвалидность с детства. По ее словам, в четырехлетнем возрасте он пережил два инсульта, после чего у него возникли серьезные нарушения развития, в частности речи и ориентации в пространстве. До этого, как отмечала певица, мальчик развивался без особенностей.

"Когда он был маленьким, мы ему сделали прививку АКДС и у него начались судороги после АКДС. Именно после этого. Я сказала об этом врачу-педиатру, она сказала, ничего, это так должно быть, это нормально. Поскольку первый ребенок, я даже подумать не могла, что это не должно так быть. Что это не нормально. Она сказала, что это пройдет через несколько месяцев. Это действительно прошло, я не делала ему следующую АКДС. А потом, через некоторое время, я ему сделала еще одну АКДС. А как оказалось, ему нельзя было делать АКДС и эта АКДС его просто убила, убила его мозг", – отмечала МЯТА в интервью Алине Доротюк.

Кроме того, артистка признавалась, что из-за длительного стресса и полной концентрации на уходе за сыном ей самой пришлось столкнуться с проблемами со здоровьем. Она проходила длительное лечение, о котором не рассказывала публично, отметив, что этот период длился около пяти лет.

Отметим, что МЯТА воспитывает двух сыновей – старшего Юрия и младшего Матвея.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!