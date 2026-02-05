'Это очень удивляет'. Екатерина Павленко назвала главное отличие между европейским и украинским шоу-бизнесом

Финалистка Национального отбора на Евровидение 2026 Екатерина Павленко, известная под псевдонимом Monokate, поделилась собственными наблюдениями относительно того, почему украинская музыкальная индустрия до сих пор остается токсичной для молодых артистов. Певица уверена, что главная проблема кроется в отношении к артисту как к "объекту", а не как к творцу, вокруг которого должна строиться вся экосистема.

По словам Екатерины Павленко в интервью "Звучить!", в Европе к музыканту и автору песен относятся с особым уважением, понимая, что именно от его состояния и вдохновения зависит успех всей команды. Как она отмечает, там артиста стараются оберегать от лишних стрессов, создавая условия для творчества.

В Украине же ситуация кардинально противоположная: исполнитель часто чувствует себя "виноватым всем вокруг" еще до того, как получит первую популярность. Певица отмечает, что в украинских реалиях артист вынужден платить за все: пиарщикам, саундпродюсерам и студиям, и при этом еще и "искренне улыбаться", чтобы получить шанс выступить на мероприятии или попасть в ротацию. Это приводит к тому, что у многих талантливых людей самооценка падает "ниже плинтуса".

Они еще не успели собрать условный "Атлас", но уже всем должны. Должны благодарить каждого за возможность выступить бесплатно на фестивале. Меня это очень сильно удивляет. Я не говорю, что артиста надо на руках носить, но надо понимать, что очень много ситуаций было, когда артист не выдерживал и потом все люди, которые от него зависели, они поняли, что "ой, блин", – объяснила Екатерина Павленко.

В частности, певица вспомнила собственный трудный путь в начале карьеры с проектом Monokate. Она рассказала, что собирала последние 150 долларов на запись песни, а взамен получала пренебрежительное отношение и некачественный результат, поскольку для работников студий она была "ноунеймом".

Певица отмечает, что такое равнодушие и потребительское отношение часто ломают молодых исполнителей. По ее словам, специалисты в индустрии даже не способны оценить качество материала, пока он не станет "хайповым". Только после успеха те же самые люди, которые раньше игнорировали артиста, пытаются "присосаться" к его славе.

"Ты платишь свои последние деньги, а тебе просто отдают говно, потому что ты никто. У людей нет мотивации сделать что-то классное. Очень много людей даже не способны оценить твою песню. Я уже как битый волк, а бывает так, что, когда читаешь слезливые посты молодых артистов, понимаешь: да, я там была, я знаю, как это. Когда ты приходишь, и на тебя просто всем насрать, а когда ты хайпонеш, тогда все бегут и хотят присосаться к тебе", – заметила Екатерина Павленко.

По мнению Monokate, чтобы изменить ситуацию и поднять украинскую индустрию на новый уровень, нужно, прежде всего, в корне изменить мышление. Важно научиться бережнее относиться к создателям, ведь именно они являются первоисточником, без которого работа менеджеров, продюсеров и пиарщиков теряет всякий смысл.

