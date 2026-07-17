"Это было совсем не мое решение". Наталья Валевская шокировала закулисьем выступления на Антимайдане, которое стало клеймом на ее репутации

Украинская певица Наталья Валевская раскрыла правду о своем выступлении на Антимайдане в декабре 2013 года, которое сильно испортило ее репутацию в глазах сограждан. По словам артистки, решение выйти на сцену проправительственного митинга приняла вовсе не она, однако отказаться от участия не могла ради сохранения жизни.

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Исполнительница объяснила в интервью для "РБК-Украина LIFE", что получала серьезные угрозы от тогдашнего руководства нашей страны, поэтому фактически оказалась в безвыходной ситуации. Как призналась артистка, оглядываясь на прошлое, она искренне хотела бы быть подальше от Украины в то сложное время, чтобы не попасть в неприятности.

"Было бы здорово, если бы меня тогда вообще не было в стране, чтобы не поднималась трубка. Но некоторые вещи приходят со временем, и если действующая власть использует какие-то инструменты… Словом, были угрозы. Даже не знаю, что бы я делала в подобной ситуации сейчас. Это тяжело, когда слышишь определенные фразы в свой адрес и понимаешь, что эти люди не шутят. Здесь очень трудно сделать какой-то выбор. Просто где бы ты ни была, человека могут ликвидировать", – поделилась артистка.

По словам Натальи Валевской, пока она не может раскрыть все подробности закулисных событий выступления на Антимайдане, а тем более назвать имена причастных к угрозам. Звезда лишь надеется, что рано или поздно все же наступит подходящий момент, ведь хочет снять этот груз с души. Сейчас она просто подчеркнула: "Это было совсем не мое решение".

Однако знаменитость не хочет зацикливаться на своем прошлом. Валевская убеждена, что необходимо сосредоточиваться на своих сегодняшних действиях и позиции, ведь "женщина с косой" в конце концов придет за всеми.

Отметим, что проправительственные и пророссийские митинги под названием Антимайдан разгорелись в Украине зимой 2013–2014 годов. Эти акции стали ответом на Революцию Достоинства, участники которой выступали за евроинтеграцию нашей Родины и отстранение от власти тогдашнего президента Виктора Януковича. Антимайдан был направлен на поддержку правящей верхушки, а его организаторы использовали "титушек" для подавления патриотов.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Наталья Валевская рассказала, почему гастроли артистов не всегда приносят прибыль, как ее бывший продюсер Игорь Кондратюк в свое время одолжил деньги на квартиру и как им удалось сохранить хорошие отношения. Также певица вспомнила победу в конкурсе Аллы Пугачевой, поделилась воспоминаниями о Кузьме Скрябине и неожиданными наблюдениями о Наталье Могилевской.

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