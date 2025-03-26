'Это бред!' Могилевская эмоционально ответила, на какие отношения никогда бы не согласилась

Певица Наталья Могилевская резко осудила свободные отношения и категорически ответила, что никогда не согласилась бы на такой вид романтики. Певица эмоционально выразила свою позицию, назвав такие взаимоотношения "полным бредом".

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Верность в отношениях, доверие между партнерами и взаимное уважение – именно эти принципы Наталья Могилевская считает основой крепких отношений. Об этом она рассказала в Instagram.

"Это меня просто бесит! Это полный стрем! Это просто бред сегодня с интернетом по 12 часов в сутки. Вместе с сексом для здоровья должен быть один мужчина на всю жизнь. Одна женщина. Это лучшая ситуация. Просто мир сошел с ума", – поделилась своим мнением певица.

Могилевская также отметила, что ее раздражает флирт в отношениях и попытки оправдать его желанием "подогреть атмосферу". По ее мнению, такое поведение только усугубляет неуверенность в партнере и расшатывает отношения.

"Это ужас. Многие девушки думают, что это как-то подогревает атмосферу. Не живите в таких отношениях, потому что вы сами хотите доверять своему мужчине, чтобы он точно любил только вас. Сначала дайте это, а потом рассчитывайте на это", – добавила артистка.

Она также высказалась о ситуациях, когда люди годами живут вместе без официального брака, и объяснила, в каких случаях это может быть оправдано. По ее мнению, если это решение двоих – это нормально, но если один из партнеров просто избегает женитьбы, то здесь уже есть проблема доверия.

Относительно измены, певица считает, что все зависит от обстоятельств, но для себя она давно определилась: "Индивидуально я выбрала партнеров, которые этого не делают. В любом случае. И это полная х*рня, если им хочется".

Ранее OBOZ.UA писал, что в сеть попали фото мужчины Натальи Могилевской. Она долгое время почти не раскрывала деталей своей личной жизни.

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