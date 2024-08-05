В сеть попали фото мужа Натальи Могилевской: как выглядит Валентин

Во время празднования 49-летия известной украинской певицы и телеведущей Наталии Могилевской, которая в течение длительного времени почти не раскрывала деталей своей личной жизни, в сеть попали кадры с ее мужем Валентином. Присутствовавшая на торжественном мероприятии блогерка Наталья Городова опубликовала видео, на котором избранник звезды поздравляет ее с тортом.

Видео дня

В своем Instagram предпринимательница решила поделиться приятными воспоминаниями, снятыми в конце радостного дня. На камеру ее телефона попал трогательный момент, когда мужчина принес звезде ее любимый десерт со множеством свечей, чтобы женщина загадала желание.

В социальных сетях Наталья Моглилевская отметила, что в этом году ее день рождения прошел в кругу самых близких людей: "Мы решили отпраздновать мой день тихо, семьей, на нашей уютной террасе. Папа готовил мясо, дети дарили маме сюрпризы, а мама им подарки в ответ. И также близкий круг теплых друзей, которые, в отличие от всей страны, знали о моей семье уже два года и никому об этом не рассказали".

Несмотря на то, что Народная артистка Украины рассказала поклонникам, что находится в счастливых отношениях с избранником Валентином, с которым усыновила двух девочек, звезда предпочитает не рассекречивать детали личной жизни.

Поклонники творчества знаменитости несколько раз видели взаимодействие счастливой пары в соцсетях певицы, однако лицо мужчины оставалось за кадром. В одной из своих публикаций телеведущая отметила, что ее любимый против каких-либо его фото в интернете, а она поддерживает его позицию.

Несмотря на то, что Наталья Моглилевская пытается как можно меньше освещать личность своего избранника в сети, она откровенно благодарна ему за возможность иметь хорошую и крепкую семью. Певица посвятила любимому песню, которая стала для него сюрпризом.

"У меня день рождения каждый день потому, что рядом ты… Я благодарна Богу за тебя, мой любимый, за наших детей и за то, что мы счастливы", – написала исполнительница в своем Instagram.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталья Могилевская впервые поделилась видео с любимым мужчиной, с которым воспитывают двух приемных дочерей. Она отметила, что благодарна избраннику за возможность поделиться положительными эмоциями с поклонниками, несмотря на его нелюбовь к распространению совместного контента в соцсетях.

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