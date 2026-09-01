Ирина Сопонару, ушедшая из "Квартала 95", неожиданно не исключила возвращения: "Теперь, может, и подумаю"

Актриса и юмористка Ирина Сопонару, которая после почти десяти лет работы покинула "Квартал 95", ответила на вопрос, может ли она снова вернуться в проект.

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Артистка призналась, что до вопроса журналистки даже не задумывалась о такой возможности. Однако теперь не исключает, что может об этом подумать. Об этом Сопонару рассказала в интервью OBOZ.UA.

На вопрос, возможно ли ее возвращение в "Квартал 95", актриса сначала призналась, что не рассматривала такой вариант. "Вот видите, пока вы не спросили, я об этом даже не думала. А теперь, может, и подумаю", – сказала Сопонару, засмеявшись.

В то же время артистка подчеркнула, что сейчас довольна своей жизнью после ухода из юмористического проекта и не жалеет о принятом решении. "Но пока у меня всt хорошо, я довольна тем, чем занимаюсь. Думаю, в "Квартале" тоже всt супер. Там много классных актеров. Мне нравится это ощущение свободы, когда сама решаешь, куда тебе двигаться, что тебе интересно, а от чего уже хочется отказаться. Конечно, было жаль команду. Мы столько лет вместе работали, привыкли друг к другу, подружились, стали близки. И в этом плане, конечно, было трудно поставить точку. Но хорошие личные отношения – они никуда не делись, остались. Просто иногда нужно решаться на перемены. Новые двери не откроются, пока не закроются старые", – отметила она.

По словам актрисы, она почти десять лет работала в команде и в какой-то момент почувствовала потребность в переменах. "В какой-то момент захотелось выйти из зоны комфорта, попробовать себя в чем-то другом. Мне кажется, человеку иногда нужна такая эмоциональная встряска", – рассказала артистка. При этом она опровергла, что ушла из-за конфликта: "Не было такого, чтобы кто-то кого-то обидел, мы с кем-то поссорились или я ушла из-за конфликта. Нет, дело вовсе не в этом. Просто поняла, что хочу перемен".

"Это не было спонтанным решением, – добавила актриса. – Я шла к этому не один день. Поэтому, знаете, как я говорю: сделала – не жалею. И вообще, дважды в одну реку не войдешь. Мне кажется, если уж что-то для себя завершила, то нужно идти дальше и смотреть, что будет впереди".

Сейчас актриса развивает собственный YouTube-проект "Только между нами", занимается стендапом и снимается в кино.

Полное интервью с Ириной Сопонару читайте на OBOZ.UA здесь.

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