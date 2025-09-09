"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком
Украинская певица Тина Кароль поразила сеть новой фотосессией со своим единственным сыном Вениамином. Парню уже почти 17 лет, и он давно перегнал маму по росту.
Снимки появились в Instagram артистки и мгновенно вызвали волну эмоций среди ее поклонников. На фото звездная мама и ее уже взрослый сын позируют в разных локациях – как в помещении, так и под открытым небом.
Для большей эмоциональности Кароль даже показала коллаж: одно фото из настоящего времени, а рядом – давний снимок, где Веня еще совсем маленький.
"Ты – мое вдохновение", – написала под публикацией певица.
Реакция фанатов
Комментаторы не сдерживали восторга: они отмечали красоту и мужество юного Вениамина и признавались, что не могут поверить, насколько быстро он повзрослел. Многие заметили, что на фотографиях мать с сыном выглядят скорее как сестра с братом, чем как мама и подросток.
- "Когда он успел вырасти?"
- "Вы такие красивые! Такие красивые фото".
- "Какой Веня красивый".
- "Так похожи".
- "Такой уже взрослый мужчина".
- "Вы как сестра с братом".
- "А Тина не изменилась".
- "Можно смело сказать: он вырос на наших глазах!"
- "Я на этих фото только вижу огромный труд Тины над собой, своей жизнью и силу, которую она вложила в сына! Просто необыкновенные!"
- "Какой уже взрослый, красивый мужчина рядом с молодой, красивой и невероятной мамочкой, как с девушкой".
- "Старшая сестра. Года на 3-4 старше, не больше".
- "Так на отца похож. Хороший парень, а мама, как подружка рядом".
Некоторые отметили и невероятный вид самой артистки: по мнению фанов, 40-летняя Кароль выглядит так молодо, что разницу в возрасте с сыном едва можно заметить.
Напомним, в лице сына Тины Кароль часто видит черты его покойного отца, продюсера Евгения Огира. Сейчас Вениамин живет и учится в Великобритании, где его называют Вен, однако он регулярно приезжает в Украину и поддерживает тесную связь с мамой.
