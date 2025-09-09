УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,4 т.
'Как сестра с братом': Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть новой фотосессией со своим единственным сыном Вениамином. Парню уже почти 17 лет, и он давно перегнал маму по росту.

Видео дня

Снимки появились в Instagram артистки и мгновенно вызвали волну эмоций среди ее поклонников. На фото звездная мама и ее уже взрослый сын позируют в разных локациях – как в помещении, так и под открытым небом.

"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком

Для большей эмоциональности Кароль даже показала коллаж: одно фото из настоящего времени, а рядом – давний снимок, где Веня еще совсем маленький.

"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком

"Ты – мое вдохновение", – написала под публикацией певица.

"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком

Реакция фанатов

Комментаторы не сдерживали восторга: они отмечали красоту и мужество юного Вениамина и признавались, что не могут поверить, насколько быстро он повзрослел. Многие заметили, что на фотографиях мать с сыном выглядят скорее как сестра с братом, чем как мама и подросток.

"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком
  • "Когда он успел вырасти?"
  • "Вы такие красивые! Такие красивые фото".
  • "Какой Веня красивый".
  • "Так похожи".
  • "Такой уже взрослый мужчина".
  • "Вы как сестра с братом".
  • "А Тина не изменилась".
  • "Можно смело сказать: он вырос на наших глазах!"
  • "Я на этих фото только вижу огромный труд Тины над собой, своей жизнью и силу, которую она вложила в сына! Просто необыкновенные!"
  • "Какой уже взрослый, красивый мужчина рядом с молодой, красивой и невероятной мамочкой, как с девушкой".
  • "Старшая сестра. Года на 3-4 старше, не больше".
  • "Так на отца похож. Хороший парень, а мама, как подружка рядом".
"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком
"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком

Некоторые отметили и невероятный вид самой артистки: по мнению фанов, 40-летняя Кароль выглядит так молодо, что разницу в возрасте с сыном едва можно заметить.

"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком

Напомним, в лице сына Тины Кароль часто видит черты его покойного отца, продюсера Евгения Огира. Сейчас Вениамин живет и учится в Великобритании, где его называют Вен, однако он регулярно приезжает в Украину и поддерживает тесную связь с мамой.

"Как сестра с братом": Тина Кароль ошеломила сеть фото с сыном-подростком

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль впервые призналась, какие "инъекции красоты" делает в 40 лет. Для нее внешность – это не только эстетика, но и часть профессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!