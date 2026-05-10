'Эти люди не заслужили': Эмма Антонюк после скандала с 'русскоязычной челюстью' попросила прощения у 'схидняков'

Интервьюер и блогер Эмма Антонюк попросила прощения у жителей востока Украины, которых она назвала "схидняками", и внутренне перемещенных лиц после скандала из-за фразы о "русскоговорящей челюсти". Она признала, что не имела права использовать такие формулировки, даже несмотря на то, что часть ее слов, по ее словам, вырвали из контекста.

Об этом Антонюк заявила в подкасте "Гуртом та вщент", комментируя волну критики, которая развернулась после ее интервью с Мариам Найем в конце апреля. Тогда пользователи соцсетей обвинили блогера, которая остро реагирует на дискриминацию, в стереотипах в отношении жителей востока Украины и ВПЛ.

Антонюк объяснила, что эмоционально отреагировала на общественный резонанс вокруг ее высказываний, однако впоследствии переосмыслила ситуацию.

"Я просто психанула. Я не ожидала, что кто-то скажет "спасибо", но чтобы меня ногами за это забивали? Потом я представила, например, какая-то там девочка из Луганска, которая выиграла конкурс Петра Яцика или которая учила стихи Стуса, которая в 2014 году теряет дом, теряет все, что ее ценно, переезжает в Киев и нарывается на какие-то убл*дские объявления, что, там, "донбасским не сдаем квартиру", которой ее украинская идентичность далась значительно дороже, чем мне и моя, которая натыкается на мою фразу про "русскоговорящую челюсть", как она должна себя чувствовать в этот момент?"– сказала блогер.

Также она вспомнила учительницу из Славянска Марину Данилову, которая, по словам Антонюк, в русифицированной школе ходила на уроки в вышиванках.

"Когда я думаю об учительнице из Славянска Марине Даниловой, которая в русифицированной школе ходила на уроки в вышиванках. И она слышит вот это клише про "русскоговорящую челюсть". Как эта Марина Данилова из Славянска должна чувствовать себя в этот момент? Такие вещи нельзя говорить", – добавила она.

Блогер отметила, что не собиралась обобщать опыт всех людей с востока Украины, однако признала, что ее слова могли оскорбить тех, кто годами отстаивал украинскую культуру и идентичность.

"Перед этими людьми с востока я хочу очень искренне попросить прощения, потому что любовь к своим – это не о том, чтобы всегда быть правым, а о том, чтобы понимать, как больно в некоторой ситуации могут уколоть твои слова, потому что эти люди не заслужили того, чтобы я воспроизвела это клише", – сказала Антонюк.

Бекграунд скандала

Скандал вокруг блогера вспыхнул после ее интервью о проекте "Різниця Є", в рамках которого украинские книги передавали в сельские и прифронтовые библиотеки. Наибольшее возмущение вызвала фраза о "русскоговорящей челюсти" и слова о "проблемах с идентичностью" у части русскоязычных украинцев.

После этого в Threads пользователи массово начали делиться собственными историями. Люди с востока и юга Украины писали, что с детства читали украинскую литературу, участвовали в конкурсах и олимпиадах и сознательно поддерживали украинскую культуру даже в русифицированной среде.

На фоне критики Антонюк сначала заявляла, что ее слова вырвали из контекста, а также временно объявила о закрытии проекта "Різниця Є". Впрочем, уже на следующий день она сообщила, что инициатива продолжит работу, поскольку запрос на украинские книги в библиотеках остается большим.

Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не первый резонансный инцидент с участием Эммы Антонюк. Ранее она имела публичный конфликт с певицей Кристиной Соловий после интервью, в котором поднимались темы сексуализации и литературных образов.

После выхода разговора Антонюк заявляла, что артистка могла находиться в нетрезвом состоянии во время записи, а также рассказывала о деталях, которые не вошли в финальную версию видео. Позже напряжение между ними усилилось из-за других публичных заявлений и действий, что еще больше закрепило за Антонюк репутацию интервьюера, которая работает с провокационными темами и не избегает острых формулировок.

