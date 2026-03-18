Еще один украинский певец вступил в ряды ВСУ и стал десантником

Украинский певец, звезда "Голоса страны 10" Марко Квитка (MARKO KVITKA), родом из Краматорска, присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и стал десантником. Исполнитель рассказал, что уже прошел базовую общевойсковую подготовку и получил опыт службы.

Видео дня

По его словам, подготовка к военному делу стала неожиданным, но важным этапом в жизни. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

"БОВП. Год начался с опыта, которого я не ждал. Но так случилось, отныне военнослужащий. Благодарен за эти 2 месяца опыта, которые сделали меня сильнее, научили ценить с новой силой и создали новую сторону меня – десантника! В десанте солдат должен уметь все, поэтому обучение было мощное", – написал певец.

Деталей службы звезда "Голоса страны" не раскрыл, однако отметил, что ему повезло со взводом.

Сейчас Марко Квитка проходит службу в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады (46 ОАЭМБр), которая входит в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Она была сформирована 5 апреля 2022 года уже во время полномасштабной войны.

Летом и осенью 2022 года бригада участвовала в освобождении правобережной части Херсонской области. В зимний период 2022–2023 годов ее военные выполняли боевые задачи на Бахмутском направлении, где шли интенсивные бои. Впоследствии, с июля 2023 года, она была привлечена к наступательным и штурмовым действиям на Мелитопольском направлении, а с ноября ведет оборонительные действия на Марьинском направлении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как война изменила украинских звезд, которые ушли на передовую. Артисты-военные и их родственники поделились, что осталось важным после нескольких лет вооруженной агрессии и как опыт фронта влияет на их жизнь.

OBOZ.UA также писал, что победитель "МастерШеф 16" пополнил ряды ВСУ и показал первое фото в военной форме. Кондитер уже прошел обучение, которое назвал непростым, однако поучительным опытом в жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!