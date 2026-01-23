Эпатажная Кэти Перри кардинально сменила имидж ради Джастина Трюдо и появилась в Давосе в образе 'первой леди'

После того, как американская певица Кэти Перри официально подтвердила романтические отношения с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пара стала все чаще появляться на публике в компании друг друга. Недавно они вместе посетили Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давос, во время которого можно было четко увидеть, что артистка кардинально изменила имидж ради любимого.

Исполнительница отказалась от привычных для себя смелых и эпатажных образов, зато отдала предпочтение сдержанному костюму, пишет Harper's Bazaar. Такие обновления в стиле звезды не остались без внимания общественности, поэтому в сети ее наряд уже успели назвать луком "первой леди".

Кэти Перри предстала перед публикой в светлом костюме от французского дома моды Jacquemus, что состоял из структурированного кардигана с объемными рукавами и юбки-карандаша. Аутфит она дополнила квадратными серьгами бренда The Care, а волосы собрала в гладкий пучок.

Серьезная смена имиджа знаменитости стала "горячей" темой для обсуждения среди пользователей сети: "Кэти Перри перевоплотилась в первую леди. Певица продемонстрировала новый сдержанный образ в Давосе вместе с Джастином Трюдо".

"Будущая первая леди? Кэти Перри сменила свой фирменный экстравагантный стиль на консервативный шик ради Джастина Трюдо".

"Кэти Перри выглядит как первая леди".

"Кати Перри, похоже, скоро станет первой женщиной-президентом США".

Такая шумиха вокруг сдержанного образа певицы не случайна, ведь еще во время своего недавнего концертного тура Lifetimes она выходила на сцену в довольно откровенных образах. Да и вообще во время большинства появлений на публике Кэти Перри собирала на себе кучу взглядов из-за экстравагантных аутфитов.

Однако, хотя деловой образ артистки в Давосе и не был для нее характерным, как пишет Vogue, она не окончательно отодвинула на задний план собственные предпочтения. Кэти Перри осталась верна своему стилю, ведь выбрала образ с акцентными элементами и нестандартными формами. Певица воздерживается от четких силуэтов, которые, например, преобладают в гардеробе первой леди США Мелании Трамп.

