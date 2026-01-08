51-летняя Алена Мозговая в новом году кардинально сменила имидж и получила множество комплиментов. Фото
В начале 2026 года украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая решила поэкспериментировать со своим образом. Она состригла длинные пряди и сделала более интересную короткую прическу.
Фотографиями в обновленном имидже 51-летняя дочь легендарного композитора Николая Мозгового поделилась в своем Instagram. В подписи к фото она поблагодарила стилиста за "крутую и удобную стрижку".
Елена Мозговая предстала перед камерой в клетчатой рубашке, а из аксессуаров выбрала объемные очки. На кадре можно хорошо рассмотреть новую стрижку продюсера, которая прекрасно подчеркивает лучшие черты ее внешности и придает образу особую легкость.
Такое обновление имиджа Елены Мозговой приятно поразило ее подписчиков. В комментариях под постом юзеры засыпали продюсера комплиментами:
"Очень красиво и стильно".
"Красавица".
"Прямо молодая-молодая!"
"Огонь".
