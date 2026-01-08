51-летняя Алена Мозговая в новом году кардинально сменила имидж и получила множество комплиментов. Фото

В начале 2026 года украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая решила поэкспериментировать со своим образом. Она состригла длинные пряди и сделала более интересную короткую прическу.

Видео дня

Фотографиями в обновленном имидже 51-летняя дочь легендарного композитора Николая Мозгового поделилась в своем Instagram. В подписи к фото она поблагодарила стилиста за "крутую и удобную стрижку".

Елена Мозговая предстала перед камерой в клетчатой рубашке, а из аксессуаров выбрала объемные очки. На кадре можно хорошо рассмотреть новую стрижку продюсера, которая прекрасно подчеркивает лучшие черты ее внешности и придает образу особую легкость.

Такое обновление имиджа Елены Мозговой приятно поразило ее подписчиков. В комментариях под постом юзеры засыпали продюсера комплиментами:

"Очень красиво и стильно".

"Красавица".

"Прямо молодая-молодая!"

"Огонь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Даша Астафьева встретила 2026 год кардинально другой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!