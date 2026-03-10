Елена Зеленская впервые за долгое время вышла в свет в вечернем образе с изысканной прической. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская почти всегда предстает перед публикой в сдержанных деловых костюмах, однако на этот раз отошла от привычного стиля. Вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским, она посетила торжественную церемонию награждения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в изысканном вечернем образе.

Общественный деятельница создала элегантный монохромный аутфит, где скомбинировала юбку в пол с объемным пиджаком. Наряд первой леди выглядел удивительно женственно, в то же время полностью соответствовал ее статусу. Фотографии с мероприятия появились в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

Не менее впечатляющей была и прическа общественной деятельницы. Елена Зеленская собрала свои волосы в элегантный пучок с боковым пробором, закрутив передние пряди в легкую волну на одну сторону. Такой стилистический прием подчеркнул ее черты лица.

Из аксессуаров первая леди Украины выбрала массивные черно-белые серьги. Также она добавила к образу небольшой черный клатч.

Шевченковская премия 2026

Заметим, что Шевченковская премия – государственная награда Украины, которая была основана в 1961 году и присуждается за выдающиеся произведения литературы, искусства, публицистики и журналистики, обогащающие национальное сознание. В этом году, согласно указу Владимира Зеленского, почетную награду получили:

"Проза" – Павел Белянский за роман "Биться нельзя отступить" и Юрий Щербак за книгу "Мертвая память. Голоса и крики".

за роман "Биться нельзя отступить" и за книгу "Мертвая память. Голоса и крики". "Литературоведение и искусствоведение" – Олеся Авраменко за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии Accent: книги "Билокур", "Приходько", "Тистол" и Сергей Трымбач за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы".

за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии Accent: книги "Билокур", "Приходько", "Тистол" и за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы". "Публицистика и журналистика" – Олег Криштопа за документальный роман "Радио "Афродита".

за документальный роман "Радио "Афродита". "Киноискусство" – Павел Остриков за фильм "Ты – космос".

за фильм "Ты – космос". "Театральное искусство" – Оксана Дмитриева за спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева; спектакль "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой; спектакль "Медея" Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко.

за спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева; спектакль "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой; спектакль "Медея" Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко. "Творческое кураторство культурных проектов" – Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куливник, Екатерина Лисова, Дарья Подольцева за выставочный проект "Алла Горская. Боривитер" и Валерий Сахарук за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство".

за выставочный проект "Алла Горская. Боривитер" и за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство". "Декоративно-прикладное искусство" – Игорь Мациевский за художественный проект "Рожденные в огне".

за художественный проект "Рожденные в огне". "Фотоискусство" – Елена Гром за фотопроект "Украденная весна".

за фотопроект "Украденная весна". "Визуальные искусства" – Назар Билык за "Мемориал украинским разведчикам", серии скульптур "Возбужденное пространство" и "Сплав".

за "Мемориал украинским разведчикам", серии скульптур "Возбужденное пространство" и "Сплав". "Концертно-исполнительское искусство" – Юлия Ткач за медиапроект "За шаг до Победы"; а также художественные циклы "Фигуры", "Встреча эпох"; концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов.

"Музыкальное искусство" – Алексей Скрипник за хоровой концерт "Катарсис" для смешанного хора a cappella на канонические тексты; и симфонию № 3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра.

